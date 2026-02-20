Osimhen'in annesi öldü mü, yaşıyor mu? Victor Osimhen kaç yaşındayken annesi öldü?

Başarılı kariyeri kadar hayat hikâyesiyle de dikkat çeken Victor Osimhen'in annesiyle ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. Osimhen'in annesinin vefat edip etmediği ve annesini kaç yaşındayken kaybettiği soruları, özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

OSİMHEN'İN ANNESİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Victor Osimhen'in UEFA'ya verdiği özel röportaj, futbol dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıldız golcü, çocukluğuna dair anlattıklarıyla hem hayranlarını duygulandırdı hem de hayat mücadelesini gözler önüne serdi.

Nijeryalı futbolcu, annesini henüz 3 yaşındayken kaybettiğini ilk kez bu kadar açık ifadelerle dile getirdi. O anları anlatırken yaşadığı acının hâlâ taze olduğunu belirten Osimhen, ağabeyinden aldığı telefonla annesinin uykusunda hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyledi.

ÇÖPLÜKLERDE KRAM PON ARADIĞI ÇOCUKLUK YILLARI

Osimhen, çocukluğunun yoksulluk içinde geçtiğini ve futbol oynamak için çöplüklerde krampon aradıklarını vurguladı. Futbolun, hem kendisi hem de ailesi için sefaletten kurtulmanın tek yolu olduğunu ifade eden yıldız isim, o günlerin karakterini şekillendirdiğini dile getirdi.

"ANNEMİN ÖLÜMÜ HÂLÂ CANIMI YAKIYOR"

Başarılı golcü, annesinin fedakârlıklar yaptığını ancak bunların karşılığını görmeye ömrünün yetmediğini söyledi. Bugün geldiği noktaya rağmen annesinin vefatının hâlâ içini acıttığını belirten Osimhen, gelecekte çok daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

SEFALETTEN ZİRVEYE UZANAN BİR HAYAT HİKÂYESİ

Victor Osimhen'in anlattıkları, yalnızca bir futbol başarısı değil; yoksulluktan dünya yıldızlığına uzanan ilham verici bir yaşam öyküsü olarak yorumlandı. Röportaj sonrası sosyal medyada binlerce kullanıcı, Osimhen'in azmi ve mücadelesine dair paylaşımlar yaptı.