Osimhen Afrika Kupası'na gidecek mi?

Türkiye'de Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlenen kadrosuna çağrıldı. Bu çağrıyla birlikte Osimhen'in turnuvada forma giyip giymeyeceği sorusu yeniden merak konusu oldu.

OSİMHEN AFRİKA KUPASI'NDA YER ALACAK MI?

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlenen aday kadrosu resmen açıklandı. Teknik heyetin tercihleri sonrası Victor Osimhen'in turnuvaya katılıp katılmayacağı netlik kazandı. Yıldız golcü, açıklanan kadroda kendisine yer buldu.

NİJERYA'NIN AFRİKA KUPASI ADAY KADROSU

Nijerya Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre 28 futbolcudan oluşan aday listede şu isimler bulunuyor:

Kaleciler :

Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans Oyuncuları:

Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta Saha:

Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvetler:

Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra)

NİJERYA'NIN GRUP MAÇLARI

Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek olan Nijerya, grup aşamasında Tanzanya, Tunus ve Uganda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maç, 23 Aralık'ta Tanzanya karşısında oynanacak.

OSİMHEN NE ZAMAN MİLLİ TAKIMA KATILACAK?

Açıklanan kadroda Victor Osimhen'in yanı sıra Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi de yer aldı. Osimhen'in, Galatasaray'ın Antalya'da oynayacağı maçın ardından milli takım kampına katılması bekleniyor.