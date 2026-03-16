Haberler

Oscar Ödülleri kazananlar (TAM LİSTE) Oscar ödüllerini kimler kazandı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

98. Akademi Ödülleri, sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olarak Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dolby Theatre'da gerçekleştirilen törende, yıl boyunca öne çıkan yapımlar ve performanslar Oscar heykelciğine ulaşmak için yarıştı. Peki, Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar Ödülleri kazananlar listesi! Detaylar...

OSCAR ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

2026 Oscar Ödülleri'nde en büyük ödül olan En İyi Film kategorisini One Battle After Another kazanarak gecenin zirvesine yerleşti. Film aynı zamanda yönetmen, kurgu ve uyarlama senaryo gibi önemli kategorilerde de ödül alarak Oscar gecesinin en başarılı yapımlarından biri oldu.

En İyi Film

  • Hamnet
  • Sinners
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Train Dreams
  • Bugonia
  • F1

Kazanan: One Battle After Another

En İyi Yönetmen

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Ryan Coogler – Sinners

Kazanan: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film

  • The Secret Agent
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Kazanan : Sentimental Value

En İyi Kadro (Casting)

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Kazanan : One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Kazanan : Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Kazanan: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Kazanan: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Kazanan : Sean Penn – One Battle After Another

OSCAR KAZANANLAR TAM LİSTE

Akademi Ödülleri'nde yalnızca oyunculuk ve yönetmenlik kategorileri değil, teknik kategorilerde de önemli yapımlar ödül aldı. İşte Oscar kazananlarının tam listesi:

En İyi Sinematografi

Adaylar arasında Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners ve Train Dreams yer aldı.

Kazanan: Sinners

En İyi Orijinal Senaryo

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Kazanan : Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Kazanan: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Kurgu

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Kazanan : One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Kazanan : Avatar: Fire and Ash

En İyi Saç ve Makyaj

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Kazanan: Frankenstein

En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Kazanan: Frankenstein

En İyi Ses

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Kazanan: F1

En İyi Özgün Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Kazanan: Sinners

En İyi Orijinal Şarkı

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams

Kazanan: Golden – KPop Demon Hunters

En İyi Kısa Live Action Film

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Kazanan: The Singers ve Two People Exchanging Saliva

En İyi Belgesel Film

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Kazanan: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Kazanan: All the Empty Rooms

En İyi Animasyon Film

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Kazanan: KPop Demon Hunters

En İyi Kısa Animasyon Film

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Kazanan henüz açıklanan kategoriler arasında yer almadı.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı

Dün geceye damga vuran kare!
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol

Fener taraftarının yorum yağdırdığı gol!
ABD'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti geldi

ABD'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı

Dün geceye damga vuran kare!
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia

Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan olay iddia
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha