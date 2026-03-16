Oscar Ödülleri kazananlar (TAM LİSTE) Oscar ödüllerini kimler kazandı?
98. Akademi Ödülleri, sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olarak Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dolby Theatre'da gerçekleştirilen törende, yıl boyunca öne çıkan yapımlar ve performanslar Oscar heykelciğine ulaşmak için yarıştı. Peki, Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar Ödülleri kazananlar listesi! Detaylar...
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen 98. Akademi Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği geceye, güçlü adaylıklar ve sürpriz sonuçlar damga vurdu. Peki, Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar Ödülleri kazananlar listesi haberimizde.
OSCAR ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?
2026 Oscar Ödülleri'nde en büyük ödül olan En İyi Film kategorisini One Battle After Another kazanarak gecenin zirvesine yerleşti. Film aynı zamanda yönetmen, kurgu ve uyarlama senaryo gibi önemli kategorilerde de ödül alarak Oscar gecesinin en başarılı yapımlarından biri oldu.
En İyi Film
- Hamnet
- Sinners
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Train Dreams
- Bugonia
- F1
Kazanan: One Battle After Another
En İyi Yönetmen
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Kazanan: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Uluslararası Film
- The Secret Agent
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Kazanan : Sentimental Value
En İyi Kadro (Casting)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Kazanan : One Battle After Another
En İyi Erkek Oyuncu
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Kazanan : Michael B. Jordan – Sinners
En İyi Kadın Oyuncu
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Kazanan: Jessie Buckley – Hamnet
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Kazanan: Amy Madigan – Weapons
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Kazanan : Sean Penn – One Battle After Another
OSCAR KAZANANLAR TAM LİSTE
Akademi Ödülleri'nde yalnızca oyunculuk ve yönetmenlik kategorileri değil, teknik kategorilerde de önemli yapımlar ödül aldı. İşte Oscar kazananlarının tam listesi:
En İyi Sinematografi
Adaylar arasında Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners ve Train Dreams yer aldı.
Kazanan: Sinners
En İyi Orijinal Senaryo
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Kazanan : Sinners
En İyi Uyarlama Senaryo
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Kazanan: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Kurgu
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Kazanan : One Battle After Another
En İyi Görsel Efekt
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Kazanan : Avatar: Fire and Ash
En İyi Saç ve Makyaj
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Kazanan: Frankenstein
En İyi Kostüm Tasarımı
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Kazanan: Frankenstein
En İyi Ses
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Kazanan: F1
En İyi Özgün Müzik
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Kazanan: Sinners
En İyi Orijinal Şarkı
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
Train Dreams – Train Dreams
Kazanan: Golden – KPop Demon Hunters
En İyi Kısa Live Action Film
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Kazanan: The Singers ve Two People Exchanging Saliva
En İyi Belgesel Film
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Kazanan: Mr. Nobody Against Putin
En İyi Kısa Belgesel
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Kazanan: All the Empty Rooms
En İyi Animasyon Film
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Kazanan: KPop Demon Hunters
En İyi Kısa Animasyon Film
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Kazanan henüz açıklanan kategoriler arasında yer almadı.