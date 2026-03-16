Oscar Ödülleri kazananlar (TAM LİSTE) Oscar ödüllerini kimler kazandı?

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen 98. Akademi Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği geceye, güçlü adaylıklar ve sürpriz sonuçlar damga vurdu. Peki, Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar Ödülleri kazananlar listesi haberimizde.

OSCAR ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

2026 Oscar Ödülleri'nde en büyük ödül olan En İyi Film kategorisini One Battle After Another kazanarak gecenin zirvesine yerleşti. Film aynı zamanda yönetmen, kurgu ve uyarlama senaryo gibi önemli kategorilerde de ödül alarak Oscar gecesinin en başarılı yapımlarından biri oldu.

En İyi Film

Hamnet

Sinners

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

F1

Kazanan: One Battle After Another

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Kazanan: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Kazanan : Sentimental Value

En İyi Kadro (Casting)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Kazanan : One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Kazanan : Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Kazanan: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Kazanan: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Kazanan : Sean Penn – One Battle After Another

OSCAR KAZANANLAR TAM LİSTE

Akademi Ödülleri'nde yalnızca oyunculuk ve yönetmenlik kategorileri değil, teknik kategorilerde de önemli yapımlar ödül aldı. İşte Oscar kazananlarının tam listesi:

En İyi Sinematografi

Adaylar arasında Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners ve Train Dreams yer aldı.

Kazanan: Sinners

En İyi Orijinal Senaryo

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Kazanan : Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Kazanan: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Kurgu

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Kazanan : One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Kazanan : Avatar: Fire and Ash

En İyi Saç ve Makyaj

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Kazanan: Frankenstein





En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Kazanan: Frankenstein

En İyi Ses

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Kazanan: F1

En İyi Özgün Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Kazanan: Sinners

En İyi Orijinal Şarkı

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams

Kazanan: Golden – KPop Demon Hunters

En İyi Kısa Live Action Film

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Kazanan: The Singers ve Two People Exchanging Saliva

En İyi Belgesel Film

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Kazanan: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Kazanan: All the Empty Rooms

En İyi Animasyon Film

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Kazanan: KPop Demon Hunters

En İyi Kısa Animasyon Film

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Kazanan henüz açıklanan kategoriler arasında yer almadı.