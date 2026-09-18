Orta Direk Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Orta Direk Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Orta Direk Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Orta Direk Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Orta Direk Şaban konusu nedir, Orta Direk Şaban oyuncuları kimler ve Orta Direk Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Orta Direk Şaban, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yapımlardan biri olarak yıllar sonra da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı film, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Yeşilçam'ın sevilen eserleri arasında bulunuyor. Peki, Orta Direk Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Orta Direk Şaban oyuncuları kimler, filmin konusu ne? İşte filme dair merak edilenler.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban, 1984 yılında çekilen Türk yapımı komedi filmidir. Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken senaryosu Osman F. Seden tarafından kaleme alındı.

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı film, 1980'li yılların Yeşilçam komedilerinde sıkça görülen aşk, rekabet ve macera unsurlarını bir araya getiriyor.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban filminin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirildi. Yapımda dönemin İstanbul'una ait çeşitli semt ve mekanlardan yararlanıldı.

Filmin çekimlerinde Üsküdar Salacak, Beşiktaş, Levent ve Yeşilköy gibi İstanbul'un farklı bölgeleri kullanıldı. Filmin bazı sahnelerinde ise tarihi Pera Palas gibi dikkat çeken mekanlara yer verildi.

Bu nedenle Orta Direk Şaban, yalnızca hikâyesiyle değil, 1980'li yılların İstanbul'undan görüntüler sunması açısından da dikkat çeken Kemal Sunal filmleri arasında bulunuyor.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Orta Direk Şaban, bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban'ın Bahar'a duyduğu aşk ve onun sevgisini kazanmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Şaban, Bahar'a âşıktır ancak Bahar'ın gönlünde başarılı bir sporcu olan Erkan vardır. Şaban, rakibi karşısında Bahar'ın sevgisini kazanabilmek için çeşitli yollar dener. Yaşanan gelişmeler, Şaban'ın hayatını bir anda içinden çıkılması zor olayların ortasına sürükler.

Bahar'ın kaçırılmasıyla birlikte hikâyenin seyri değişirken Şaban, sevdiği kadını kurtarmak için harekete geçer. Film boyunca aşk, kıskançlık, rekabet ve komedi iç içe ilerler.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde Türk sinemasının usta oyuncularından Kemal Sunal yer alıyor. Orta Direk Şaban'ın oyuncu kadrosunda ayrıca dönemin tanınmış Yeşilçam oyuncuları bulunuyor.

Orta Direk Şaban oyuncuları arasında şunlar yer alıyor:

• Kemal Sunal – Şaban

• Bahar Öztan – Bahar Gökçe

• Yalçın Tülpar – Erkan

• Ergun Köknar – Adnan Bıçakçı

• Yavuzer Çetinkaya – Çete Reisi Çakal

• Reha Yurdakul – Şükrü Bey

• Renan Fosforoğlu – Gıyasettin Bey

• Memduh Ün – Tahsin Bey

• Oktar Durukan – Kara Bela Kadir

• Coşkun Göğen – Sinyor Lopez

• Dinçer Çekmez – Antrenör

• Ekrem Dümer – Doktor Sami

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Orta Direk Şaban'ın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Türk sinemasında oyunculuk ve yönetmenlik kariyeriyle önemli bir yere sahip olan Tibet, Kemal Sunal'ın başrolünde bulunduğu birçok komedi filminde de yönetmen koltuğunda yer aldı.

Filmin senaryosunu Osman F. Seden yazarken, yapımcılığını Memduh Ün üstlendi. Müzikleri ise Cahit Berkay tarafından hazırlandı.

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ HAKKINDA

1984 yapımı Orta Direk Şaban, Kemal Sunal'ın kendine özgü komedi anlayışını aşk ve macera hikâyesiyle birleştiriyor. Şaban'ın Bahar'a olan aşkı için verdiği mücadele, Erkan'la yaşadığı rekabet ve sonrasında gelişen olaylar filmin temel hikâyesini oluşturuyor.

İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen yapım, aradan geçen yıllara rağmen Kemal Sunal sinemasının sevilen örneklerinden biri olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.