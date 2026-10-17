Orkun Kökçü kaç maç yok, Orkun Kökçü ne zaman döner? Orkun Kökçü Trabzonspor maçında neden yok?

Orkun Kökçü ne zaman döner sorusunun yanıtı, milli futbolcunun tedavi sürecine bağlı olacak. Beşiktaş açıklamasında iyileşme süresine dair bir tarih vermezken, spor basınında yer alan bilgilere göre Orkun'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sürenin uzunluğuna göre kaptanın Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 3 ila 5 karşılaşmayı kaçırabileceği değerlendiriliyor. Plantar fasya yırtığı nedir, Orkun hangi maçta dönebilir? Tüm detaylar haberimizde…

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklamaya göre Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçın ilk yarısında ayak tabanında travmatik bir yaralanma yaşadı ve karşılaşmaya devam edemedi. Takımın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Kulüp, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

PLANTAR FASYA YIRTIĞI NEDİR?

Plantar fasya, topuk kemiğinden ayak parmaklarına kadar uzanan ve ayağın kavisini destekleyen kalın bir bağ dokusu. Bu dokuda meydana gelen kısmi yırtık, özellikle ani hareketler, sıçramalar ve darbeler sonrasında sporcularda görülebiliyor ve ayak tabanında ağrıya yol açıyor. Topuk yağ yastığı ise topuğun altında yer alan ve basma sırasında darbeyi emen yumuşak doku tabakası. Bu bölgedeki travmatik ayrışma da yürüme ve koşma sırasında ağrıya neden olabiliyor.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ MAÇ YOK?

A Spor ve HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Orkun Kökçü'nün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreye göre milli futbolcunun 3 ila 5 karşılaşmayı kaçırabileceği değerlendiriliyor. İyileşme süreci 2 haftada tamamlanırsa Orkun'un Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyeceği belirtiliyor. Sürenin 3 haftaya uzaması halinde ise Kasımpaşa ve Celtic karşılaşmalarını da kaçırması söz konusu olabilir. Beşiktaş'ın resmi açıklamasında ise kesin bir dönüş süresine yer verilmedi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KAÇIRABİLECEĞİ MAÇLAR

Beşiktaş'ın fikstürüne göre Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebileceği karşılaşmalar şöyle:

19 Ekim : Trabzonspor - Beşiktaş (Süper Lig)

22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi)

26 Ekim: Beşiktaş - Başakşehir (Süper Lig)

1 Kasım: Kasımpaşa - Beşiktaş (Süper Lig)

5 Kasım: Celtic - Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNER?

Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi, tedavi sürecinin seyrine ve yapılacak kontrollere bağlı olacak. İyileşme süresinin 2 hafta olması halinde kaptanın kasım ayının ilk günlerinde takıma dönmesi mümkün olabilecek. Beşiktaş'ın 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçı, milli futbolcunun dönüşü için öne çıkan olası tarihler arasında gösteriliyor.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK

Orkun Kökçü, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Kaptanının yokluğu, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'yu orta sahada yeni bir kurgu yapmaya zorlayacak. Hoffenheim maçında Orkun'un yerine oyuna giren Fabio Miretti, derbide orta sahadaki seçenekler arasında öne çıkıyor.

ITALIANO NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçının ardından Orkun'un ayağında hafif bir ağrı bulunduğunu, ayağını yere bastığında kendini iyi hissetmediğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini söylemişti. Italiano, oyuncusunun durumun çok ciddi olmadığını ifade ettiğini de aktarmıştı. Ancak yapılan MR görüntülemesi, sakatlığın ilk tahminlerden daha uzun bir tedavi süreci gerektirdiğini ortaya koydu.