Orhun Pınar kimdir, Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Acı haberin ardından "Orhun Pınar kimdir?", "Kaç yaşındaydı, nereliydi?" ve "Evli miydi?" soruları gündeme geldi. İşte kahraman şehidimiz Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar hakkında şu ana kadar bilinenler.

ŞEHİT KARA PILOT BINBAŞI ORHUN PINAR KİMDİR?

Orhun Pınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Pilot Binbaşı rütbesiyle görev yapıyordu. Kahraman pilot, 12 Kasım 2026'da Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit oldu. Şehidimiz hakkındaki ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı.

ŞEHİT ORHUN PINAR KAÇ YAŞINDA?

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın yaşı henüz açıklanmadı.

ŞEHİT ORHUN PINAR NERELİ?

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın memleketine ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.

ŞEHİT ORHUN PINAR EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın medeni durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

MALATYA'DA HELİKOPTER NASIL DÜŞTÜ?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterin düştüğü alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

MSB'DEN ŞEHİT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

Malatya'da düşen S-70 tipi helikopterde şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri şöyle:

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

ŞEHİT ORHUN PINAR'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın cenaze törenine ve defnedileceği yere ilişkin program henüz açıklanmadı. Cenaze programının, resmi makamlar tarafından önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor.