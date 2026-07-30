Orhan Ziya Diren kimdir, kaç yaşındaydı? Orhan Ziya Diren neden öldü?

İş dünyası ve siyaset camiasının yakından tanıdığı isimlerden Orhan Ziya Diren'in vefat haberi kamuoyunda üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar sanayi, gıda sektörü ve kamu hizmetlerinde önemli görevler üstlenen Diren'in yaşamı, kariyeri ve vefatına ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Orhan Ziya Diren kimdir, Orhan Ziya Diren kaç yaşındaydı ve Orhan Ziya Diren neden öldü? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

ORHAN ZİYA DİREN KİMDİR?

Orhan Ziya Diren, 27 Mart 1947 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Fransa'da sürdüren Diren, Fransa Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü'nden mezun oldu. Şarap mühendisliği eğitimi alan Diren, sanayi ve gıda sektöründeki çalışmalarıyla uzun yıllar iş dünyasında aktif rol üstlendi.

Türkiye'nin köklü gıda şirketlerinden DİMES Gıda AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Orhan Ziya Diren, sanayi alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Toplumsal projelerde görev alan Diren;

Tokat Polis Teşkilatı Koruma Derneği Başkanlığı,

Jandarma Vakfı Destekleme Derneği Başkanlığı,

Tokat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

Tokat Huzurevi Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyerinde ise 22. Dönem Tokat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Aynı dönemde TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalara katıldı. 23. Dönem'de de yeniden AGİTPA Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı.

Orhan Ziya Diren ayrıca, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Erol Diren'in ağabeyi olarak da biliniyordu.

Sanayi ve kamu hizmetlerini bir arada yürüttü

Meslek hayatı boyunca hem özel sektörde hem de sivil toplum kuruluşlarında aktif görev üstlenen Orhan Ziya Diren, özellikle Tokat'ta eğitim, sosyal dayanışma ve kamu yararına yürütülen çeşitli projelerde yer aldı. İş dünyasındaki yöneticilik deneyimini sosyal sorumluluk faaliyetleriyle birlikte sürdüren Diren, uzun yıllar farklı kurumlarda görev aldı.

ORHAN ZİYA DİREN KAÇ YAŞINDAYDI?

27 Mart 1947 doğumlu olan Orhan Ziya Diren, 2026 yılında 79 yaşındaydı.

ORHAN ZİYA DİREN NEDEN ÖLDÜ?

Orhan Ziya Diren'in vefat haberinin ardından kamuoyunda sağlık durumu ve ölüm nedeni merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre Orhan Ziya Diren, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Tedavi sürecinin ardından, yaşlılık ve buna bağlı gelişen kronik rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberinin duyulmasının ardından ailesi ile iş dünyasının temsilcileri tarafından taziye mesajları yayımlandı. Orhan Ziya Diren'in vefatı, siyaset ve iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.