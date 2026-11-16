Orhan Gencebay kaç yaşında, nereli? Vasiyetini henüz hazırlamayan Orhan Gencebay kimdir?

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Orhan Gencebay, bu yıl 4 Ağustos'ta 82'sine girdi. Samsun'da doğan sanatçı, 16 Kasım 2026'da Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yayımlanan röportajında vasiyetini henüz hazırlamadığını anlattı.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay 82 yaşında. 4 Ağustos 1944 doğumlu sanatçı, 81. yaş gününü geçen yıl Bodrum'da, yakın dostu Özcan Sezer'in teknesinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.

ORHAN GENCEBAY NERELİ?

Orhan Gencebay Samsunlu. Nüfustaki adı Orhan Kencebay olan sanatçı, Tatar kökenli bir ailenin çocuğu olarak Samsun'da dünyaya geldi.

ORHAN GENCEBAY VASİYET İÇİN NE DEDİ?

Orhan Gencebay, vasiyetini henüz yazmadığını söyledi: "Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım." Mal varlığı sorulunca ailesini işaret etti, herkese yetecek kadar maddi ve manevi imkânları olduğunu belirtti.

Gencebay, Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra ailelerinde çıkan tartışmaların kendisini üzdüğünü, aile içinde böyle şeyler yaşanmaması gerektiğini de söyledi. Hayatının film olarak çekilmesini istemiyor; yaşadıklarını bir kitapta toplamayı ve bir belgesel hazırlamayı düşünüyor.

ORHAN GENCEBAY YAŞIYOR MU?

Evet, Orhan Gencebay hayatta. Eylül 2026'da sağlığıyla ilgili çıkan haberler üzerine İstanbul Yeniköy'de basının sorularını yanıtlamış, "İyiyim, hiçbir problemim yok" demişti. Müzik çalışmalarının sürdüğünü ve yeni projeleri olduğunu da o gün anlatmıştı.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay bağlama sanatçısı, besteci, söz yazarı ve şarkıcı. Küçük yaşta keman ve mandolin derslerine başladı, kısa süre sonra bağlamaya geçti. Ardından Türk sanat müziği ve tambur dersleri aldı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. İlk bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin.

Serbest çalışmaya geçtikten sonraki ilk plağı, 1968'de çıkan Sensiz Bahar Geçmiyor / Başa Gelen Çekilirmiş oldu. 1972'de Yaşar Kekeva ile Kervan Plak'ı kurdu. Binden fazla beste yaptı ve bunların 300 kadarını kendisi okudu. Sinemada 35 filmde başrol oynadı, oyunculuğu 1990'da Utan filmiyle bıraktı. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

ORHAN GENCEBAY'IN EŞİ KİM?

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre. Çift 1978'de evlendi. Sanatçının ilk evliliği ses sanatçısı Azize Gencebay ileydi; bu evlilikten 1970 doğumlu oğlu Altan Gencebay oldu. Sevim Emre ile evliliğinden de 1981 doğumlu oğlu Gökhan Gencebay var.

ORHAN GENCEBAY'IN ŞARKILARI NELER?

Batsın Bu Dünya (1975), Hatasız Kul Olmaz (1976), Leyla ile Mecnun (1983), Dil Yarası (1984) ve Utan (1990), Gencebay'ın en çok bilinen eserleri arasında. Hatasız Kul Olmaz'ı kasım başında Tarkan ile düet olarak yeniden seslendirdi.