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Orduspor Vanspor CANLI İZLE: Orduspor Vanspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Orduspor Vanspor CANLI İZLE: Orduspor Vanspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?
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Orduspor 1967 ile Vanspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri gündeme geldi. eki, Orduspor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Orduspor Vanspor canlı izle! Detaylar haberimizde.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Orduspor 1967 ile Vanspor FK, tur mücadelesi için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerine odaklandı. Peki, Orduspor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Orduspor Vanspor canlı izle! Detaylar...

ORDUSPOR VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Orduspor 1967 ile Vanspor FK arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmasının A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanması planlanıyor. Karşılaşmanın yayın bilgisi, güncel maç programlarında da A Spor olarak yer alıyor.

ORDUSPOR VANSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Orduspor 1967-Vanspor FK maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor'un televizyon yayınını ve resmî internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kontrol edebilir. Yayına erişim için kanalın güncel yayın akışının takip edilmesi öneriliyor.

ORDUSPOR VANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Orduspor 1967 ile Vanspor FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşması, Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 15.00'te başlayacak mücadelede Vanspor, deplasmanda Orduspor 1967'nin konuğu olacak.

ORDUSPOR VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Orduspor 1967-Vanspor FK karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadele, Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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