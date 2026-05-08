Orduspor Bozokspor maçı hangi kanalda, 52 Orduspor Bozokspor maçı nereden CANLI izlenir? Orduspor Bozokspor tek maç mı, ilk maç kaç kaçtı?

Karadeniz temsilcisi 52 Ordu spor ile İç Anadolu’nun iddialı ekibi Bozok spor arasındaki bu kritik randevu, futbolseverleri ekran başına toplayacak. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "52 Ordu spor Bozok spor maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtı, yerel yayıncılar ve dijital platformlar üzerinden takip edilecek seçeneklerle belli oluyor. Play-off yolunda hata payının olmadığı bu 90 dakikada yaşanacak tüm gelişmeleri, şifresiz izleme alternatiflerini ve maçın başlama saatini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

52 ORDUSPOR - BOZOKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

TFF 3. Lig Play-Off etabının bu önemli randevusu, 08 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte heyecan saat 20:00'de start alacak.

MAÇI CANLI İZLE: 52 ORDUSPOR - BOZOKSPOR HANGİ KANALDA?

Ordu ve Yozgat temsilcilerinin kıyasıya mücadelesi naklen yayınla ekranlara taşınıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş bilgisi şu şekildedir:

• Tivibu Spor 3: Mücadele, Tivibu platformunun spor kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek.

TİVİBU SPOR 3 KANAL VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izleyecek olan taraftarların şu platform ve kanal numaralarını takip etmesi gerekiyor:

• Tivibu: 80. Kanal

• Yayın, Türksat uydusu ve internet altyapısı üzerinden şifreli bir şekilde Tivibu abonelerine ulaştırılacaktır.

MÜCADELE YENİ ORDU STADYUMU'NDA OYNANACAK

Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen 52 Orduspor, Bozokspor’u Ordu’nun modern spor kompleksi olan Yeni Ordu Stadyumu'nda konuk edecek. Mor-beyazlı taraftarların tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK EŞİK

Lig maratonunun ardından Play-Off biletini alan iki ekip de bir üst lig için ter dökecek. 52 Orduspor, taraftar desteğiyle saha avantajını skora yansıtıp rövanş öncesi rahatlamak isterken; Bozokspor ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Bu heyecan dolu 90 dakikayı kaçırmamak için saat 20:00'de Tivibu Spor 3 ekranlarında buluşalım!

Yozgat’ta oynanan ilk mücadelede iki ekip de kontrollü bir oyun ortaya koydu. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.