Ordu okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ordu'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

Ordu: Karadeniz'in Nemli Havası Soğukla Birleşiyor

Ordu ve çevresi, 12 Ocak'tan itibaren Orta Karadeniz üzerinden gelen nemli ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

12-13 Ocak: Yağışlı Başlangıç Haftanın ilk günü olan 12 Ocak'ta Ordu genelinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında ölçülürken, gece saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek. 13 Ocak Salı günü ise yağışın şiddetini bir miktar artırması bekleniyor. Rüzgarın güneyden esmesiyle hissedilen sıcaklıklar düşük kalmaya devam edecek. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece civarında olması, kıyı şeridinde yağışın kar yerine yağmur şeklinde düşmesine neden olacak.

14 Ocak: Yüksek Kesimlerde Kar Etkili Hafta ortasına gelindiğinde, soğuk hava dalgasının iç kesimlere iyice sokulmasıyla birlikte Altınordu dışındaki yüksek rakımlı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde sıcaklık 7-8 derecelerde seyrederken, yaylalarda dondurucu soğuklar ve buzlanma etkili olacak. Özellikle yayla yollarını kullanacak vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

15-16 Ocak: Parçalı Bulutlu ve Serin 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava bölgeyi terk etmeye başlıyor. Gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alırken, güneşin kendisini göstermesiyle gündüz sıcaklıkları 9-10 derece bandına kadar yükselecek. Ancak 16 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde hava tekrar soğuyacak. Gece sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sis ve pus olayları görülebilir.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.