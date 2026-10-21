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Onur Buldu kimdir? Bir yıl Sarp Apak'ın evinde kalan oyuncu kaç yaşında?

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Onur Buldu kimdir? Bir yıl Sarp Apak'ın evinde kalan oyuncu kaç yaşında?
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Güldür Güldür Show'daki tiplemeleriyle tanınan Onur Buldu, İstanbul'a nasıl geldiğini anlattı. Oyuncu, Sarp Apak'ın ısrarıyla tek bavulla İstanbul'a taşındığını, bir yıl onun evinde kaldığını söyledi. Peki, Onur Buldu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Onur Buldu, tiyatro yolunu doğuda sürdürmeyi düşünürken İstanbul'a gelmesini sağlayan kişinin Sarp Apak olduğunu anlattı. Buldu'nun anlattığına göre Apak ona ısrar etti, o da tek bir bavulla İstanbul'a geldi. İlk yılını Apak'ın evinde geçirdi.

ONUR BULDU SARP APAK HAKKINDA NE DEDİ?

Onur Buldu, İstanbul'a taşınırken en büyük desteği Sarp Apak'tan gördüğünü söyledi. Aslında İstanbul'a gelmeyi hiç planlamamıştı; doğuya gidip Devlet Tiyatrosu'nda oynamak istiyordu. "Sarp çok ısrar etti" diyen Buldu, bir yıl Apak'ın evinde kaldığını, ev ve iş bulurken de ondan yardım aldığını anlattı. Apak'ın cebine harçlık koyduğunu da ekledi ve "Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, Show TV'deki Güldür Güldür Show'daki karakterleriyle tanınan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Programda canlandırdığı Bilal tiplemesi en bilinen rolleri arasında. Oyunculuğa tiyatroda başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü okudu, ardından bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve Keşanlı Ali Destanı'nda sahneye çıktı. Sonra İstanbul'a yerleşti.

ONUR BULDU KAÇ YAŞINDA?

Onur Buldu 44 yaşında. 4 Ağustos 1982'de doğdu.

ONUR BULDU NERELİ?

Onur Buldu, İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu ve Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Tunceli'nin Mazgirt ilçesinden.

ONUR BULDU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Onur Buldu'nun televizyondaki ilk işleri 2007'de geldi: Avrupa Yakası ve Doktorlar. 2009'da Yalancı Romantik'te oynadı, 2009-2011 yılları arasında Papatyam'da Metin Akpınar'la aynı setteydi. Aşağı Yukarı Yemişlililer (2011) ve Analı Oğullu (2014) dizilerinde de rol aldı. Güldür Güldür'e 2013'te katıldı.

Sinemada Plajda (2008), Aşk Geliyorum Demez (2009), Ada: Zombilerin Düğünü (2009), Berlin Kaplanı (2012) ve Eyyvah Eyvah 3 (2014) filmlerinde oynadı.

ONUR BULDU EVLİ Mİ?

Onur Buldu evli. 2020'de İngilizce öğretmeni Duygu ile evlendi. Çiftin bebeği 20 Haziran 2022'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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