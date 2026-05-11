Onur Buldu dolandırıldı mı, kim dolandırdı? Onur Buldu nasıl dolandırıldı?

Ünlü oyuncu Onur Buldu bu kez rol aldığı projelerle değil, ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Kulislerde konuşulan dolandırıcılık olayı sosyal medyada hızla yayılırken, olayın nasıl gerçekleştiği ve işin arkasında kimin olduğu merak edilmeye başlandı. Yaşanan gelişmenin detayları dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ONUR BULDU DOLANDIRILDI MI?

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın bir dostu tarafından dolandırıldığını açıkladı. Taksitle satın almak istediği ev için ödemeleri arkadaşına yaptığını söyleyen oyuncu, tapu işlemleri sırasında müteahhidin kendisini aramasıyla büyük bir şok yaşadığını belirtti. Gönderdiği paraların müteahhide hiç ulaşmadığını öğrenen Buldu, yaşadığı süreci “rezalet” sözleriyle anlattı.

“ARKADAŞIMA GÜVENİP PARA GÖNDERDİM”

Bir arkadaşının tanıştırdığı müteahhitten ev almak için anlaşma yaptığını belirten Buldu, ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlattı. Oyuncu, “Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş.” ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ TAPU ZAMANI ÖĞRENDİ

Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Abi hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.”

“ORADA YIKILDIM”

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında olduğunu belirten Buldu, “Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti.” sözleriyle yaşananları anlattı.