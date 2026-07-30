Önder Sav CHP'den neden istifa etti? Önder Sav kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklaması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. 88 yıllık yaşamının yaklaşık 70 yılını CHP çatısı altında geçiren Sav'ın kararı, partide son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından geldi. Ankara 36. İdare Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizinin gölgesinde gerçekleşen istifa, kamuoyunda "Önder Sav CHP'den neden istifa etti?", "Önder Sav kimdir?" ve "Önder Sav kaç yaşında?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

ÖNDER SAV CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 88 yıllık ömrünün 70 yıllık CHP'liliğini sonlandırdı. Sav, yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

YÖNETİM KRİZİ PARTİYİ BÖLDÜ

Ankara 36. İdare Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesi ve sonrasında yaşanan yönetim krizi, partinin bölünmesiyle sonuçlandı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kurdu. Yeni Parti’nin kurulmasıyla birlikte CHP’de istifa haberleri peş peşe gelmeye başladı.

70 YILLIK CHP’Lİ DE İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP’nin önemli isimlerinden olarak kabul edilen ve 88 yıllık ömrünün 70 yılını CHP’li olarak geçiren eski Genel Sekreter Önder Sav da istifa ettiğini açıkladı.

ÖNDER SAV KİMDİR?

Önder Sav, 14 Kasım 1937 tarihinde Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya geldi. Türk hukukçu ve siyasetçi olan Sav, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulundu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sav, hukuk kariyerine avukat olarak başladı. Daha sonra Ankara Barosu Başkanlığı görevini üstlendi. 28 Mayıs 1989 ile 31 Ekim 1995 tarihleri arasında ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına 1950'li yılların sonlarında Turhan Feyzioğlu aracılığıyla adım atan Sav, genç yaşta aktif siyasetin içerisinde yer aldı. Bülent Ecevit'in siyasi ekibinde önemli isimlerden biri olarak görev aldı.

1973 genel seçimlerinde ilk kez Ankara milletvekili seçilen Sav, aynı yıl kurulan hükümette Ocak 1974 ile Kasım 1974 tarihleri arasında Çalışma Bakanı olarak görev yaptı.

Daha sonra 1977, 1995, 2002 ve 2007 genel seçimlerinde yeniden Ankara milletvekili seçildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beş farklı yasama döneminde görev yaptı.

12 Eylül Darbesi sonrasında aktif siyasete ara veren Sav, 1989 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevine seçildi. CHP'nin yeniden açılmasının ardından 1995 yılında yeniden parlamentoya döndü.

2000 yılında CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Önder Sav, bu görevini 1 Ekim 2000 ile 13 Kasım 2010 tarihleri arasında sürdürdü. Böylece CHP tarihinde en uzun süre genel sekreterlik yapan isimlerden biri oldu.

Deniz Baykal döneminde partinin en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Sav, 2010 yılında Baykal'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalının ardından yapılan kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığını destekledi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinden kısa süre sonra parti tüzüğüne ilişkin yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iki isim arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Aynı yıl gerçekleştirilen parti içi revizyon sonrasında genel sekreterlik görevinden alındı ve 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmedi.

18 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda Parti Meclisi dışında kalan Sav, bu sürecin ardından aktif siyasetten çekildi.

Verilen bilgilere göre Önder Sav, 2026 yılında yaşanan mutlak butlan krizinde mahkeme kararını eleştirerek Özgür Özel ve seçilmiş parti yönetimine destek verdi.

ÖNDER SAV KAÇ YAŞINDA?

Önder Sav, 14 Kasım 1937 doğumludur. Yapılan açıklamaların ardından kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Sav, 88 yaşındadır.

ÖNDER SAV NERELİ?

Önder Sav, Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğmuştur.

Çerkes asıllı olan Sav, eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Hukuk mesleğinde avukatlık, Ankara Barosu Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Siyasi kariyerinde ise Ankara milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Özel yaşamına ilişkin paylaşılan bilgilere göre Önder Sav evli ve iki çocuk babasıdır.