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AFAD Başkanlığına atanan Önder Bozkurt Hataylı: 1981'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Ağrı Valisi olarak görev yapan Bozkurt, 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) başına getirildi.

Aynı kararla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine atandı, böylece Bozkurt kurumda Pehlivan'ın yerini aldı. Atama, 41 ilin valisini değiştiren ve 14 valiyi merkeze çeken valiler kararnamesiyle aynı gece yayımlandı.

ÖNDER BOZKURT NERELİ?

Önder Bozkurt Hatay'ın Yayladağı ilçesinden. 1981'de burada doğdu; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi de Yayladağı'nda okudu. Mesleğe de memleketinde başladı: 2004'te Hatay Valiliğinde kaymakam adayı oldu. AFAD'da yerini aldığı Ali Hamza Pehlivan'ın aynı kararla atandığı il de Hatay.

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

Önder Bozkurt, AFAD'ın yeni başkanı ve kariyerine 2004'te kaymakam adayı olarak başlayan bir bürokrat. İlçe kaymakamlıklarından vali yardımcılığına, oradan Ankara'daki merkez teşkilatına ve AFAD'a geçti; 2026'nın başında da ilk valilik görevine, Ağrı'ya atandı. Sosyolojide doktora yaptığı için resmi yazışmalarda adı "Vali Dr. Önder Bozkurt" olarak geçiyor.

AFAD'la bağı yeni değil. Ağrı'ya gitmeden önce kurumda Rehberlik ve Denetim Başkanı, ardından Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Yeni görevle aynı kuruma bu kez başkan olarak dönüyor.

ÖNDER BOZKURT KAÇ YAŞINDA?

Önder Bozkurt 1981 doğumlu ve bu yıl 45 yaşına giriyor. Kaymakam adaylığıyla başladığı mülki idarede 22 yılı geride bıraktı.

ÖNDER BOZKURT NE MEZUNU?

Önder Bozkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002'de mezun oldu. Ertesi yıl askerliğini yaptı. Kaymakam adaylığı sırasında, 2005-2006'da İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde dokuz ay eğitim aldı.

Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında tamamladı. Doktoraya Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başladı; çalışmalarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürdü ve 28 Temmuz 2020'de mezun oldu.

ÖNDER BOZKURT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bozkurt ilk olarak Adana'nın Saimbeyli ve Bilecik'in İnhisar ilçelerinde kaymakam vekili olarak çalıştı. 2007-2008'de Kütahya'nın Pazarlar, 2008-2010'da Elazığ'ın Maden ilçesinde kaymakamdı. 2010'da Hakkari Vali Yardımcılığına, 2013'te Sakarya'nın Söğütlü ilçesinin kaymakamlığına atandı.

Söğütlü'den sonra Ankara'ya geçti. İller İdaresi Genel Müdürlüğünde önce şube müdürü, sonra daire başkanı oldu. Mülkiye müfettişliğinin ardından AFAD'da Rehberlik ve Denetim Başkanı, daha sonra Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

ÖNDER BOZKURT NERENİN VALİSİ?

Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığına atanmadan önce Ağrı Valisiydi. 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu göreve getirildi, 20 Ocak 2026'da Ağrı'da işe başladı ve valilikte yaklaşık on ay kaldı.

Bu sürede köy ziyaretleriyle sık sık haber oldu: mayısta köyleri tek tek gezip muhtarların taleplerini dinledi, Yazıcı Barajı'nda inceleme yaptı, ekimde Kılıç köyündeki KÖYDES asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Yine ekimde Ağrı Kadın Futbol Takımı'nın 1. Lig hedefine destek verdi, kasımın başında Adalet İlkokulu'nun açılışına katıldı. Kasım ortasında da Abide Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

ÖNDER BOZKURT EVLİ Mİ?

Önder Bozkurt evli ve iki çocuk babası.