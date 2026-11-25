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Önder Bozkurt, 25 Kasım 2026 tarihli atama kararıyla AFAD Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından gündeme geldi. Daha önce AFAD Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Bozkurt'un eğitim hayatı ve mülki idare kariyeri merak konusu oldu. 1981 yılında Hatay'da dünyaya gelen Önder Bozkurt'un yaşı, memleketi ve aile hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Önder Bozkurt kimdir? Yeni AFAD Başkanı Önder Bozkurt kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

Önder Bozkurt, 1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yayladağı'nda tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini tamamlayan Bozkurt, 2004 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

2005-2006 yılları arasında İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde dokuz ay süreyle yurt dışı eğitimi aldı. Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmalarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürdü ve 28 Temmuz 2020 tarihinde mezun oldu.

ÖNDER BOZKURT KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Önder Bozkurt, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

ÖNDER BOZKURT NERELİ?

Önder Bozkurt, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini de Yayladağı'nda tamamladı.

ÖNDER BOZKURT'UN EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Önder Bozkurt'un evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak eşinin adı ve mesleğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

ÖNDER BOZKURT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mülki idare amirliği mesleğine 2004 yılında başlayan Önder Bozkurt, kariyeri boyunca kaymakamlık, vali yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Meslek hayatında görev yaptığı kurum ve makamlar şöyle:

- Adana Saimbeyli Kaymakam Vekilliği

- Bilecik İnhisar Kaymakam Vekilliği

- Kütahya Pazarlar Kaymakamlığı (2007-2008)

- Elazığ Maden Kaymakamlığı (2008-2010)

- Hakkâri Vali Yardımcılığı (2010)

- Sakarya Söğütlü Kaymakamlığı (2013)

- İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü

- İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

- Mülkiye Müfettişliği

- AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

- AFAD Başkan Yardımcılığı

- Ağrı Valiliği