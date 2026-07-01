Onbeşliler dizisi nerede çekildi, Çanakkale'de mi çekildi, Tokat’ta mı çekildi?
Tarihi yapımlar arasında ilgi gören Onbeşliler dizisi için izleyiciler son günlerde “Onbeşliler dizisi nerede çekildi, Çanakkale’de mi çekildi, Tokat’ta mı çekildi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizinin çekim yerleri ve kullanılan plato alanları merak konusu olurken, yapımın hangi şehirlerde çekildiğine dair detaylar gündemde yer alıyor.
Onbeşliler dizisi, etkileyici hikayesi kadar çekim lokasyonlarıyla da dikkat çekiyor. “Onbeşliler dizisi nerede çekildi, Tokat’ta mı çekildi yoksa Çanakkale’de mi?” sorusu izleyiciler tarafından sıkça sorulurken, dizinin hangi şehirlerde ve hangi doğal alanlarda çekildiği merak ediliyor. Yapımın gerçek mekanlara ne kadar yakın olduğu da araştırma konusu oldu.
ONBEŞLİLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşan Onbeşliler dizisi, etkileyici hikayesi kadar çekim yerleriyle de dikkat çekiyor. “Onbeşliler dizisi nerede çekildi, Çanakkale’de mi Tokat’ta mı çekildi?” sorusu izleyiciler tarafından sıkça araştırılırken, dizinin büyük bölümünün Anadolu’nun farklı şehirlerinde çekildiği ortaya çıktı.
ONBEŞLİLER DİZİSİ ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?
Onbeşliler dizisinin çekimleri büyük oranda Tokat ve ilçelerinde, özellikle de Zile’de gerçekleştirildi. Dönem atmosferini yansıtmak amacıyla Tokat’ın tarihi dokusu tercih edilirken, birçok sahne gerçek mekanlarda çekildi.
TOKAT MERKEZ VE TARİHİ MEKANLAR KULLANILDI
Dizinin en önemli çekim alanlarından biri Tokat Merkez oldu. Burada yer alan Gök Medrese gibi tarihi yapılar, dönemin atmosferini yansıtmak için set olarak kullanıldı.
Tarihi dokusu korunmuş alanlar sayesinde dizide gerçekçi bir dönem hissi oluşturuldu.
ZİLE İLÇESİ HİKAYENİN MERKEZİ OLDU
Onbeşliler dizisinin önemli çekim noktalarından biri de Tokat’ın Zile ilçesi oldu. “Hey Onbeşli” türküsüne konu olan ruhu yansıtmak amacıyla ilçedeki tarihi sokaklar ve Elbaşıoğlu Camii çevresi çekimlerde kullanıldı.
Zile’nin doğal ve tarihi atmosferi, dizinin duygusal yapısını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.
SALİHLİ TREN GARI SAHNELERDE KULLANILDI
Dizinin bazı sahneleri için Tokat dışında farklı bir lokasyon da tercih edildi. Manisa’nın Salihli ilçesindeki tren garı, özellikle cepheye gidiş ve yolculuk sahnelerinde set alanı olarak kullanıldı.
Nostaljik yapısıyla dikkat çeken istasyon, dizinin savaş dönemini yansıtan sahnelerine gerçekçilik kattı.
ONBEŞLİLER DİZİSİ GERÇEK MEKANLARDA ÇEKİLDİ
Genel olarak değerlendirildiğinde Onbeşliler dizisi, tamamen stüdyo ortamından ziyade gerçek tarihi ve doğal mekanlarda çekildi. Tokat, Zile ve Salihli gibi şehirlerin kullanılması, yapımın atmosferini güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu.