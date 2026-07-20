On Üç Yaşam filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? On Üç Yaşam filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan On Üç Yaşam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. On Üç Yaşam filmini izleyecek olanların merak ettiği On Üç Yaşam konusu nedir, On Üç Yaşam oyuncuları kimler ve On Üç Yaşam özeti gibi konuları inceliyoruz.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gerçek olaylardan uyarlanan On Üç Yaşam (Thirteen Lives), etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin çekim süreciyle ilgili "On Üç Yaşam filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?" ve "On Üç Yaşam filmi oyuncuları kim, konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte film hakkında merak edilen ayrıntılar.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİ KONUSU NE?

On Üç Yaşam, 2018 yılında Tayland'da yaşanan ve tüm dünyanın yakından takip ettiği mağara kurtarma operasyonunu konu alıyor. Filmde, futbol antrenörleriyle birlikte gezi için girdikleri mağarada ani bastıran muson yağmurları nedeniyle mahsur kalan 12 genç futbolcunun kurtarılma mücadelesi anlatılıyor.

Zamanla yarışan uluslararası kurtarma ekibi, dar ve suyla dolu mağara geçitlerinde son derece riskli bir operasyon yürütür. Yapım, yalnızca kurtarma sürecini değil, ekip çalışmasını, fedakârlığı ve umudu da etkileyici bir dille izleyiciye aktarıyor. Film, gerçek olaylara büyük ölçüde sadık kalınarak hazırlandı.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin hikâyesi Tayland'daki Tham Luang Mağarası'nda geçse de çekimlerin büyük bölümü Avustralya'nın Queensland eyaletinde gerçekleştirildi. Yapım için Queensland'da özel mağara setleri ve büyük su tankları inşa edildi. Ayrıca Gold Coast, Springbrook National Park, Numinbah Valley ve Village Roadshow Studios gibi farklı bölgeler de çekim mekânı olarak kullanıldı.

Bunun yanı sıra filmin bazı sahneleri, gerçek olayın yaşandığı Tayland'da da çekildi.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 29 Mart 2021 tarihinde başladı. Çekim süreci 2021 yılı boyunca devam ederken, yapım ekibi mağara atmosferini gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için kapsamlı hazırlıklar yaptı. Oyuncular da çekimler öncesinde mağara dalışı ve su altı sahneleri için özel eğitim aldı. Film, 2022 yılında izleyiciyle buluştu.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü Ron Howard üstleniyor. Başlıca oyuncular ise şunlardır:

• Viggo Mortensen – Rick Stanton

• Colin Farrell – John Volanthen

• Joel Edgerton – Dr. Harry Harris

• Tom Bateman – Chris Jewell

• Paul Gleeson – Jason Mallinson

• Teeradon Supapunpinyo – Ekkapol Chanthawong

• Nophand Boonyai

• Sukollawat Kanaros

• Sahajak Boonthanakit

• Thira Chutikul

Oyuncular, gerçek kurtarma operasyonunda görev alan kişileri ve olayın merkezindeki karakterleri canlandırarak hikâyeye güçlü bir gerçekçilik kazandırıyor.

ON ÜÇ YAŞAM NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

On Üç Yaşam, yalnızca gerçek bir kurtarma operasyonunu beyaz perdeye taşımasıyla değil, aynı zamanda yaşanan olayları mümkün olduğunca gerçekçi bir anlatımla aktarmasıyla da öne çıkıyor. Başarılı oyunculuk performansları, etkileyici atmosferi ve yüksek temposuyla film, biyografik dram ve gerilim türünü seven izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan yapımlar arasında yer alıyor.