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On Numara çekilişi bu akşam, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak, bugün kazanan numaralar neler, büyük ikramiye devretti mi soruları çekiliş öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, ikramiye detayları ve oyunun nasıl oynandığına dair tüm bilgiler haberimizde.

23 KASIM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım 2026 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı, çekilişin ardından haberimizde yer alacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı ve Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

23 KASIM ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR

23 Kasım 2026 Pazartesi On Numara çekilişinde çıkan kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından burada paylaşılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Bayilerden kupon alan oyuncular ise kuponlarını bayide okutarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

On Numara çekilişi haftada iki kez, her pazartesi ve cuma günü saat 20.00'de yapılıyor. 23 Kasım çekilişinin ardından bir sonraki On Numara çekilişi 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Oyuncular bir ya da birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti 20 TL olarak uygulanıyor.

Sen Seç: Oyuncular kolonlarındaki numaraları kendileri belirleyebileceği gibi rastgele numaralarla da kolon oluşturabiliyor. Bayilerde kuponu kendisi doldurmak istemeyenler, kolonun altındaki Sen Seç kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numaradan oluşan bir kolon alabiliyor.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde sistem, seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde hazırlıyor. Sistem oyununda en az 11, en fazla 20 numara seçilebiliyor.

Çoklu Çekiliş: Bu seçenek işaretlenerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkün oluyor.

İptal: Doldurulan bir kolondan vazgeçilmesi halinde, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek kolon iptal edilebiliyor.

ON NUMARA'DA KAÇ BİLEN KAZANIR?

On Numara'da her kolonda çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 ya da 6 numarayı doğru tahmin eden oyuncular ikramiye kazanıyor. Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hiçbir numarayı bilemeyen kolonlara da ikramiye verilmesi.

10 numaranın tamamını bilen oyuncu büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkması halinde ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.