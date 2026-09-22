Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

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Ekranların yeni yapımlarından biri olmaya hazırlanan Ömür Usta dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diziyi takip etmek isteyenler, bir yandan Ömür Usta hangi kanalda ve hangi platformda yayınlanıyor? sorusuna yanıt ararken diğer yandan yapımın yayın tarihi ve ekran yolculuğuna ilişkin bilgileri araştırıyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Ömür Usta dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ay Yapım imzalı dizi, 27 Eylül 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aile yaşamı, ekonomik zorluklar ve hayata tutunma mücadelesini merkezine alan Ömür Usta, pazar akşamlarının yeni dizilerinden biri olacak.

ÖMÜR USTA HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

İzleyicilerin merak ettiği “Ömür Usta hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da belli oldu. Dizi, televizyon ekranlarında NOW kanalında yayınlanacak. İlk bölümü 27 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelecek olan yapımın yeni bölümleri de NOW yayın akışı üzerinden takip edilebilecek.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?

Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri üstleniyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler bulunuyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ömür Usta dizisi, ailesinin geçimini sağlamak ve çocuklarının geleceğini güvence altına almak için zorlu şartlara göğüs geren Ömür'ün hayat hikayesini anlatıyor.

Yoksulluk içerisinde tamirat işleri yaparak yaşamını sürdürmeye çalışan Ömür, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte hayatın getirdiği güçlüklerle mücadele ediyor. Çocukları için ayakta kalmaya çalışan Ömür'ün yaşamındaki kırılma noktaları, dizinin temel hikayesini oluşturuyor.

Dizide ekonomik adaletsizlik, toplumsal baskı, aile ilişkileri ve hayata tutunma mücadelesi öne çıkan temalar arasında yer alıyor. Ömür'ün karşılaştığı zorluklar karşısında verdiği mücadele, izleyiciye bir ailenin yaşam mücadelesi üzerinden farklı bir hikâye sunacak.