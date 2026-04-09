Ömer Ekşi neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Son dönemde İzmir Bornova’da siyaset ve yerel yönetim gündemi oldukça hareketli. CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi, Bornova Belediyesi’nde yaşandığı iddia edilen personel uygulamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Peki, Ömer Ekşi neden gözaltına alındı? CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

ÖMER EKŞİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Bornova’da son günlerde gündeme damgasını vuran gelişmeler arasında, CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alınması yer alıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediyesi’nde A.A. isimli bir şahsın “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığı” iddiaları üzerine başlatılan incelemeler sonucunda gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da, iddiaların belediye bünyesindeki personel uygulamaları ve yönetim süreçleri ile doğrudan bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

CHP BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI ÖMER EKŞİ KİMDİR?

Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Ekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerine Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslar yaparak devam etti. Yenilenebilir enerji ve uluslararası deniz hukuku alanlarında çeşitli akademik çalışmalara imza atmıştır.

Siyaset hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda başlayan Ömer Ekşi, partide uzun yıllar farklı görevlerde bulunmuştur. 2005-2006 yıllarında CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2012 yılında ise CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı için adaylığını koymuştur.

Sivil toplum faaliyetlerinde de aktif olan Ömer Ekşi, Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 2007-2008 yıllarında Gençlik Komisyonu Üyeliği ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde öğrenci üyelik ve delegelik görevlerinde bulunmuştur. 2014-2018 yılları arasında Tekstil Mühendisleri Odası’nda İzmir Şube Yöneticiliği yapmış ve meslek odası çalışmalarına katkı sağlamıştır.

2024 itibarıyla CHP Bornova Belediye Başkanı olarak görev yapan Ömer Ekşi, 10 yılı aşkın yerel yönetim tecrübesi ve genç yaşına rağmen köklü bir siyasi kariyer ile tanınıyor.

ÖMER EKŞİ KAÇ YAŞINDA?

03 Haziran 1986 doğumlu olan Ömer Ekşi, 2026 itibarıyla 40 yaşındadır.

ÖMER EKŞİ NERELİ?

Ömer Ekşi, İzmir doğumlu bir siyasetçidir ve yaşamının büyük bir kısmını bu şehirde geçirmiştir. İzmir’in Bornova ilçesi ile özdeşleşmiş olan Ekşi, hem eğitim hem de mesleki kariyerini bu kentte inşa etmiştir.

ÖMER EKŞİ EVLİ Mİ?

Ömer Ekşi, evli ve bir kız çocuk babasıdır.