Ölüm Kovanı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Arıcı Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Ölüm Kovanı filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları, filmi izlemeye hazırlananların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. David Ayer'in yönettiği film, sevdiği bir insanın dolandırıcılara kurban gitmesinin ardından intikam yemini eden eski bir gizli ajanın hikâyesini anlatıyor. Kadroda Jason Statham'ın yanı sıra Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Jeremy Irons ve Minnie Driver gibi isimler bulunuyor. Arıcı: Ölüm Kovanı'nın konusu ne? Tüm detaylar haberimizde…

ÖLÜM KOVANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Arıcı: Ölüm Kovanı filminin çekimleri ağırlıklı olarak İngiltere'de gerçekleştirildi. Hikâyesi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen filmin pek çok sahnesi, Londra ve çevresindeki stüdyo ve mekânlarda çekildi. Yapım ekibi, filmin aksiyon dolu sahneleri için stüdyo setleriyle farklı dış mekânları bir araya getirdi.

ÖLÜM KOVANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Arıcı: Ölüm Kovanı'nın çekimleri 2022 yılının sonlarında başladı ve 2023 yılı içinde tamamlandı. Film, 12 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 1 saat 46 dakika süren yapım, dünya genelinde 152 milyon doları aşan hasılat elde etti.

ÖLÜM KOVANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sakin bir hayat sürmek için kırsalda arıcılık yapan Adam Clay'in hikâyesini konu alıyor. Clay, kendisine her zaman yakınlık gösteren emekli öğretmen Eloise Parker'ın bir siber dolandırıcılık şebekesinin kurbanı olup tüm birikimini kaybetmesi ve ardından hayatını kaybetmesiyle büyük bir öfkeye kapılır. Herkesin sıradan bir arıcı sandığı Clay, aslında "Arıcılar" adıyla bilinen, son derece gizli ve güçlü bir organizasyonun eski bir ajanıdır. İntikam için harekete geçen Clay, dolandırıcılık ağının izini sürdükçe karşısına yalnızca suç örgütlerinin değil, devletin en üst kademelerine kadar uzanan güçlü bir yapılanmanın çıktığını fark eder. Böylece kişisel bir intikam, tüm sistemi hedef alan bir savaşa dönüşür.

ÖLÜM KOVANI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Jason Statham : Adam Clay

Emmy Raver-Lampman: Ajan Verona Parker

Josh Hutcherson: Derek Danforth

Bobby Naderi: Ajan Matt Wiley

Minnie Driver: Janet Harward

Jeremy Irons: Wallace Westwyld

Phylicia Rashad: Eloise Parker

Jemma Redgrave: Başkan Danforth

David Witts: Mickey Garnett

Taylor James: Lazarus

ÖLÜM KOVANI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Arıcı: Ölüm Kovanı'nın yönetmen koltuğunda, "Suicide Squad" ve "Fury" gibi filmlerle tanınan David Ayer oturuyor. Filmin senaryosu Kurt Wimmer tarafından kaleme alındı. Yapımcılar arasında başrol oyuncusu Jason Statham da yer alıyor. Film, ABD'de Amazon MGM Studios tarafından Metro-Goldwyn-Mayer Pictures etiketiyle gösterime girdi.

ÖLÜM KOVANI HANGİ TÜRDE BİR FİLM?

Arıcı: Ölüm Kovanı; aksiyon, suç ve gerilim türlerini bir araya getiren bir yapım. Arıcılık mitolojisinden ilham alan hikâyesi, Jason Statham'ın etkileyici dövüş sahneleri ve hızlı temposuyla öne çıkan film, vizyona girdiği dönemde genel olarak olumlu eleştiriler aldı.