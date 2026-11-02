Olgun Zorlu, Selen Zorlu Melik, Şehminur Aydın kimdir, Ahmet Nazif Zorlu'nun çocukları ne iş yapıyor?

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Ahmet Nazif Zorlu ile eşi Zülal Zorlu'nun 3 çocuğu bulunuyor. Çocuklardan Olgun Zorlu ve Selen Zorlu Melik, uzun yıllardır Zorlu Grubu şirketlerinde üst düzey görevler üstleniyor. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun çocuklarına dair bilinenler.

OLGUN ZORLU KİMDİR?

Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun oğlu. Zorlu, 2022 yılından bu yana Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Yükseköğrenimini İngiltere'de tekstil ve işletme alanlarında tamamlayan Olgun Zorlu, çalışma hayatına 1986 yılında başladı. 1988 yılından itibaren Zorlu Holding şirketlerinde yönetici olarak görev aldı. 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu'na katılan Olgun Zorlu, Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Tekstil ve Meta Nikel gibi grup şirketlerinin yönetim kurullarında da yer alıyor ve bu şirketlerin bazılarında başkan vekili olarak görev yapıyor. Olgun Zorlu, TÜSİAD ve TETSİAD üyesi.

SELEN ZORLU MELİK KİMDİR?

Selen Zorlu Melik, Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı. 1975 yılında Trabzon'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Amerika'daki University of California, Berkeley'de pazarlama alanında diploma programını tamamladı.

Çalışma hayatına 1998 yılında Denizbank Bursa Şubesi'nde stajyer olarak başlayan Selen Zorlu Melik, 1999 yılında Denizbank'ın yönetici adayı programına katıldı ve bankanın genel müdürlüğünde çeşitli görevler üstlendi. 2002 yılında grubun iplik fabrikası Korteks'te çalışmaya başlayan Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu'na atandı. Selen Zorlu Melik, aynı zamanda Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

SELEN ZORLU MELİK KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Selen Zorlu Melik, 51 yaşında.

ŞEHMİNUR AYDIN KİMDİR?

Şehminur Aydın, Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı. Kardeşlerinin aksine Zorlu Grubu şirketlerinde üst düzey görevleri ile ön plana çıkmayan Şehminur Aydın, kamuoyunun gözünden uzak bir hayat sürüyor. Şehminur Aydın'ın yaşına, eğitimine ve mesleğine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı ve 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.