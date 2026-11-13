Olgun Zorlu kimdir, serveti ne kadar? Zorlu Holding’in yeni başkanı Olgun Zorlu kaç yaşında, nereli?

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Zorlu Holding'de Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine Olgun Zorlu getirildi. Uzun yıllardır Zorlu Grubu bünyesinde yöneticilik yapan ve 2022'den bu yana yönetim kurulu başkan vekili olarak görev alan Olgun Zorlu'nun hayatı, kariyeri, yaşı ve serveti merak konusu oldu. Peki, Zorlu Holding'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Zorlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve serveti ne kadar? Detaylar...

OLGUN ZORLU KİMDİR?

Olgun Zorlu, Zorlu Holding'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Türk iş insanıdır. İngiltere'de tekstil ve iş idaresi alanlarında yükseköğrenim gören Zorlu, 1986 yılında iş hayatına atıldı. 1988 yılından itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik görevleri üstlendi.

Grup şirketlerinin yurt dışı pazar araştırmaları ve yeni uygulama geliştirme faaliyetlerinde görev alan Olgun Zorlu, 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2022 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenen Zorlu, Kasım 2026 itibarıyla holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

Olgun Zorlu'nun TÜSİAD ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyelikleri de bulunuyor.

OLGUN ZORLU KAÇ YAŞINDA?

Olgun Zorlu, 1965 yılında dünyaya geldi. Doğum tarihinin gün ve ay bilgisi kamuoyuna açık kaynaklarda yer almadığından, 2026 itibarıyla 61 yaşındadır.

OLGUN ZORLU NERELİ?

Olgun Zorlu, 1965 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini İngiltere'de tekstil ve iş idaresi alanlarında tamamladıktan sonra Türkiye'de iş hayatına başladı. Uzun yıllardır Zorlu Grubu bünyesinde farklı yönetim görevlerinde bulunuyor.

OLGUN ZORLU'NUN BABASI KİM, AHMET NAZİF ZORLU'NUN NEYİ OLUYOR?

Olgun Zorlu, Zeki Zorlu'nun oğludur. Ahmet Nazif Zorlu ise amcasıdır. Zorlu ailesinin iş dünyasındaki temsilcilerinden olan Olgun Zorlu, uzun yıllardır aile şirketinin yönetiminde görev alıyor.

Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Olgun Zorlu, böylece Zorlu Grubu'nun yönetiminde yeni dönemin başına geçti.

OLGUN ZORLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Olgun Zorlu'nun servetiyle ilgili kamuoyuna yansıyan rakamlar, Forbes'un önceki yıllara ait listelerine dayanıyor. Forbes'un 2025 yılı Türkiye'nin en zengin 100 ismi listesine ilişkin haberlerde Olgun Zorlu'nun servetinin 650 milyon dolar olduğu ve listede 72. sırada yer aldığı aktarıldı.

OLGUN ZORLU HANGİ ŞİRKETLERDE GÖREV YAPIYOR?

Olgun Zorlu, Zorlu Holding bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde görev aldı. Holdingin resmi internet sitesindeki özgeçmişinde Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Tekstil ve Meta Nikel gibi grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevleri yürüttüğü belirtiliyor.

Zorlu, aynı zamanda Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurullarında sorumluluk üstleniyor.