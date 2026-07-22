OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026 (MEB YENİ DÖNEM TAKVİMİ) 2026 - 2027 Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıç tarihini araştırmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra çocuklarının okul hazırlıklarını planlamak isteyen veliler de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine odaklandı. Bakanlığın 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle birlikte yeni dönemin başlangıç tarihi, ara tatiller, uyum eğitimi süreci ve yarıyıl tatili takvimi netleşti. Peki, 2026 - 2027 Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Detaylar...

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yeni eğitim dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Yaklaşık üç ay süren yaz tatilinin ardından Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı gün ders başı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi sabahı çalmış olacak.

Takvime göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Yeni eğitim yılı kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına başlayacak öğrenciler ile ilkokul 1'inci sınıfa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için ise uyum eğitimi uygulanacak. MEB takvimine göre uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılıyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda:

Okul öncesi ve 1'inci sınıf uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma

Bunun yanında eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanacak ara tatillerin tarihleri de belli oldu.

İlk ara tatil:

Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma

İkinci dönem ara tatili:

Başlangıç: 8 Mart 2027 Pazartesi

Bitiş: 12 Mart 2027 Cuma

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim kapsamında öğrenciler eğitim faaliyetlerini bu tarihlere göre sürdürecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılı yaz tatili, resmi eğitim takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Bu tarihte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeniden ders başı yaparak yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

Ancak eğitim hayatına ilk kez adım atacak okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için yaz tatili daha erken sona erecek. Uyum eğitimleri kapsamında bu öğrenciler 7 Eylül 2026 Pazartesi günü okullara başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma gününe kadar uyum programına katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ayrıca ikinci dönemde uygulanacak ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açıklanan takvimde, ikinci ara tatil döneminin Ramazan Bayramı takvimiyle de kesişmesinin beklendiği bilgisi yer aldı.