Okullara ara mı verildi, eğitime ara verildi mi, okullar 2 gün tatil mi?

Eğitim-öğretim yılının devam ettiği şu günlerde "Okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi?" sorusu arama motorlarında en çok aranan konular arasında yer alıyor. Veliler, çocuklarının yarın okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek için MEB ve il valiliklerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Hangi illerde okulların tatil edildiği, uzaktan eğitime geçilip geçilmediği ve ara tatilin ne zaman başlayacağı gibi detaylar, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OSMANİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Olayın ardından açıklama yapan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kent genelindeki okullar için bir tatil kararı duyurmadı. 28 Eylül 2026 itibarıyla Osmaniye'de eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Bu durumda okullarda derslerin planlanan şekilde devam etmesi bekleniyor.

SALDIRI HUSUMETTEN KAYNAKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan olayın eğitim-öğretim faaliyetleriyle ya da öğrencileri hedef alan bir saldırıyla bağlantılı olmadığı vurgulandı. Açıklamaya göre saldırı, öğretmen Mehmet Bilgili ile yeğeni arasındaki husumet kapsamında değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİYOR

Öğretmen Bilgili'nin hayatını kaybetmesinin ardından kentte güvenlik önlemleri gündemdeki yerini korurken, eğitim camiası da gelişmeleri yakından izliyor. Veliler ve öğrenciler, okullarla ilgili olası yeni bir kararın açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.

YENİ KARAR ALINIRSA VALİLİK DUYURACAK

Osmaniye'de okulların tatil edilmesi ya da eğitime ara verilmesi yönünde yeni bir karar alınması durumunda, bu kararın Osmaniye Valiliği ve ilgili eğitim makamları tarafından resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor. Şu an için il genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.