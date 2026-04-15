Okullar tatil mi 16-17 Nisan 2026? Son dakika 16 17 Nisan okullar tatil mi oldu, bu hafta okul var mı?

Türkiye’de iki farklı ilde meydana gelen silahlı saldırılar eğitim gündemini değiştirdi. Olayların ardından gözler valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalara çevrildi.

OKULLAR TATİL Mİ 16 NİSAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. Bu takvim kapsamında nisan ayının ortasında yer alan 16 Nisan günü için herhangi bir resmi tatil, ara tatil ya da yarıyıl tatili bulunmuyor. Takvime göre eğitim faaliyetlerinin bu tarihte normal şekilde sürmesi planlandı.

Ancak Türkiye’de yaşanan son gelişmeler nedeniyle bazı illerde farklı uygulamalar gündeme geldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yalnızca ilgili okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildiğini duyurdu. Bu kararın 16 Nisan tarihini de kapsayabileceği belirtilirken, il genelindeki diğer okullara ilişkin durumun valilik açıklamalarına göre netleştiği bildirildi.

16-17 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da yaşanan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı tarafından kentte eğitim öğretime iki gün ara verildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla müfettişlerin görevlendirildiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kahramanmaraş’ta 16 ve 17 Nisan tarihlerinde okullarda eğitim yapılmayacağı açıklandı.

Şanlıurfa’da ise Siverek ilçesindeki saldırı sonrası sadece olayın yaşandığı okul için geçerli bir ara kararı alındı. Türkiye genelinde ise sendikalar tarafından 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan iş bırakma eylemi kararı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı ya da tüm illeri kapsayan genel bir tatil kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

PERŞEMBE CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sosyal medyada 16-17 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye’de okulların tatil edileceğine dair çeşitli iddialar yer aldı. Ancak bu iddialara ilişkin resmi kurumlardan doğrulanmış bir karar bulunmadı. Bu nedenle ülke genelinde eğitim durumunun il bazlı açıklamalara göre değişebilir.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamalarda, yaşanan olaylar sonrası eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin psikolojik durumuna dikkat çekilerek derslere ara verilmesi talebinde bulunuldu. Buna karşın valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar dışında ülke genelinde bağlayıcı bir tatil kararı bulunmadığı, öğrencilerin ve velilerin resmi duyuruları takip etmesi gerektiği ifade edildi.