2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da öğrenciler ve veliler bugün okulların hangi saatler arasında eğitim vereceğini araştırıyor. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 Eylül Pazartesi günü uygulanacak ders saatlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, okullar saat kaçta açılıyor, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 Pazartesi bugün İstanbul’da okulların açılış saati kaç? Detaylar...

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim saatleri 10.00 ile 15.00 arasında uygulanacak. Buna göre öğrenciler ilk gün saat 10.00’da ders başı yapacak ve eğitim öğretim süreci saat 15.00’te tamamlanacak.

Uygulama, İstanbul genelindeki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsıyor.

Dolayısıyla 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da okullar normal günlük ders başlangıç saatinden farklı olarak 10.00’da açılacak ve eğitim 15.00’te sona erecek.

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün duyurusunda 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki okullarda uygulanacak ders saatlerine ilişkin bilgilendirme yer aldı. Duyuru 11 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı ve güncellendi.

14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BUGÜN İSTANBUL’DA OKULLARIN AÇILIŞ SAATİ KAÇ?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul’da okullar saat 10.00’da açılacak. İlk gün eğitim öğretim faaliyetleri saat 15.00’e kadar devam edecek.

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının İstanbul’daki ilk gününde uygulanacak ders saatleri 10.00-15.00 olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ise birinci dönemin 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacağı belirtiliyor.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul’da okulların açılması nedeniyle toplu ulaşımda ücretsiz ulaşım uygulaması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırladığı eylem planına göre, 14 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-16.00 arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından yararlanılabilecek. İBB tarafından açıklanan düzenleme 14 Eylül 2026 Pazartesi günü için geçerli olacak.

2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci Dönem Başlangıcı: 14 Eylül 2026

Birinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Kasım 2026

Birinci Dönem Sonu: 22 Ocak 2027

Yarıyıl Tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci Dönem Ara Tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların Kapanışı: 25 Haziran 2027

MEB tarafından yayımlanan resmî çalışma takviminde söz konusu tarihler bu şekilde yer alıyor.