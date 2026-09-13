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Mersin’de orman yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurbağ Mahallesi Sarışıh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halim Can Şener (26), Muhammet Melih Özyeşil (30) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Şener ve Özyeşil ambulansla hastaneye sevk edildikleri sırada yolda hayatını kaybederken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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