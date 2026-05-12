Okullar ne zaman kapanıyor 2026? Haziranın kaçında kapanıyor, okullar ne zaman tatil?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine çevirdi. Eğitim döneminin son haftalarında karnelerin verileceği tarih ile tatil sürecine ilişkin ayrıntılar netlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. Eğitim döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatili hazırlıklarını sürdürürken, karnelerin dağıtılacağı tarih de gündemdeki yerini koruyor. Eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

2026 yılı Kurban Bayramı tatili ise eğitim döneminin son ayına denk geldi. Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda kamu çalışanları ve öğrenciler için bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Tatilin 22 Mayıs 2026 Cumartesi günü başlayacağı, öğrencilerin ise 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacağı açıklandı. Öğrenciler, eğitim yılının son haftalarından önce uzun bir tatil süreci yaşayacak.

OKULLAR HAZİRANIN KAÇINDA KAPANIYOR?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler aynı gün karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. Eğitim döneminin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için yaz tatili süreci başlayacak.

Takvimde yer alan bilgilere göre ikinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başladı. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulandı ve Ramazan Bayramı ile birleşti. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından başlayacak yaz tatilinin Eylül ayının ikinci haftasına kadar sürmesi bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise ilerleyen aylarda yapılması bekleniyor.