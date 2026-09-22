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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaşı merak konusu oldu. Manisa Valiliği, olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Peki, Okula saldırısı yapan çocuk kim, kaç yaşında? Manisa Turgutlu okul saldırısını yapan çocuk, okulun öğrencisi mi? Detaylar...

OKULA SALDIRISI YAPAN ÇOCUK KİM, KAÇ YAŞINDA?

Manisa Turgutlu'daki okul saldırısının ardından saldırıyı gerçekleştiren kişinin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Olay, 22 Eylül 2026 sabahı saat 07.59 sıralarında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, okulun önünde silahla etrafa ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliği belli oldu. Silahla ateş açan kişinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı. H.O., olayın ardından kısa süre içerisinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA TURGUTLU OKUL SALDIRISINI YAPAN ÇOCUK OKULUN ÖĞRENCİSİ Mİ?

Manisa Turgutlu'da yaşanan silahlı saldırının ardından merak edilen konulardan biri de gözaltına alınan şüphelinin saldırının meydana geldiği okulun öğrencisi olup olmadığı oldu.

Olayın meydana geldiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş edildiği bildirildi. Manisa Valiliği'nin açıklamasında şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, bu kişinin okulun öğrencisi olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Dolayısıyla mevcut resmi açıklamalara göre saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, gelişmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı bildirildi.

Saldırının nedeni, şüphelinin kimliği ve yaralanan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların da soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.