Okula gitmeden LGS tercihi yapılır mı? LGS başvurusunda okula gitmek zorunlu mu?

2026 LGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, işlemlerin tamamen internet üzerinden tamamlanıp tamamlanamayacağını araştırıyor. e-Okul sistemi üzerinden bireysel olarak yapılabilen tercih işlemlerinin geçerli olabilmesi için izlenmesi gereken resmi adımlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanıyor. Özellikle tercihlerin onay süreci ve okul müdürlüklerinin rolü, tercih döneminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

OKULA GİTMEDEN LGS TERCİHİ YAPILIR MI?

2026 LGS tercih işlemleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenci ve veliler tarafından internet ortamında bireysel olarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylar, tercih etmek istedikleri okulları sistem üzerinden belirleyerek tercih listesini oluşturabiliyor.

Ancak yalnızca e-Okul sistemi üzerinden tercih girişinin yapılması, tercih sürecinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. İnternet üzerinden sisteme kaydedilen tercihlerin resmi olarak geçerlilik kazanabilmesi için belirlenen süre içerisinde onay işleminin de tamamlanması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının tercih takviminde yer alan uygulamaya göre, internet üzerinden oluşturulan tercihlerin mutlaka resmi bir ortaokul müdürlüğü tarafından kontrol edilerek ıslak imza ile onaylanması gerekiyor. Bu onay işlemi yapılmadığı takdirde sistemde kayıtlı görünen tercihler geçerli kabul edilmiyor.

Bu nedenle tercih listesi evden hazırlanabilse de tercih süreci yalnızca internet üzerinden tamamlanamıyor.

LGS BAŞVURUSUNDA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

LGS tercih işlemlerinin resmiyet kazanması için tercih süresi içerisinde öğrenci ve velinin herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini ıslak imza ile onaylatması zorunludur.

Onay işlemi konusunda öğrencilerin yalnızca kayıtlı oldukları okula gitme zorunluluğu bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre veli ve öğrenci, istedikleri herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünde tercih onay işlemini gerçekleştirebiliyor.

Bu kapsamda süreç şu şekilde ilerliyor:

Öğrenci veya veli tercih listesini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden oluşturur.

Tercihler sistem üzerinden kaydedilir.

Tercih süresi sona ermeden önce veli ve öğrenci herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğüne başvurur.

Okul yönetimi tarafından tercih bilgileri kontrol edilir ve ıslak imza ile onay işlemi tamamlanır.

Onaylanan tercihler resmi olarak geçerlilik kazanır.

İnternet üzerinden yapılan ancak okul müdürlüğünde onaylanmayan tercih başvuruları geçerli sayılmaz.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseleri tercih edecek adaylar için de sistemde uygulanması gereken bir başka kural bulunuyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapılacak olsa bile, tercih ekranında öncelikle yerel yerleştirme bölümünden en az bir okulun seçilmesi zorunludur. Bu işlem tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme kapsamında puanla öğrenci alan okullar tercih edilebilmektedir.

LGS tercih sürecinde uygulanacak işlemler ve onay aşamaları, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı tercih esasları doğrultusunda yürütülmekte olup, tercihlerin geçerli olabilmesi için belirtilen resmi prosedürlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.