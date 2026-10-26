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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından istifa ettiğini duyurdu. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayrıldığını belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Peki, Oktay Saral neden istifa etti? Oktay Saral Azerbaycan için ne dedi? Detaylar...

OKTAY SARAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Oktay Saral, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki gösterdiği açıklamasının ardından başdanışmanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Saral, istifa duyurusunda kararının inandığı değerlerden ve millete hizmet etme iradesinden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirtti.

OKTAY SARAL AZERBAYCAN İÇİN NE DEDİ?

Oktay Saral, 12 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez.”

Türkiye'den gelen benzer açıklamalara sert tepki gösteren Bakü yönetimi, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin Azerbaycan'a girişini yasaklamıştı.

OKTAY SARAL'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

Saral, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."