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25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliği görevine Oktay Çağatay atandı. Daha önce Bitlis ve Karabük valiliklerinde bulunan, mülki idare amirliği mesleğinde farklı ilçelerde görev yapan Çağatay'ın biyografisi ve mesleki geçmişi merak konusu oldu. Peki, Oktay Çağatay kimdir? Yeni Sivas Valisi Oktay Çağatay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

OKTAY ÇAĞATAY KİMDİR?

Oktay Çağatay, 25 Aralık 1973 tarihinde Kırşehir'in Kaman ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Kaman'da tamamlayan Çağatay, lise eğitimini Ankara'da aldı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Mülki idare amirliği mesleğine İçişleri Bakanlığı bünyesinde 87. Dönem Kaymakam Adayı olarak başlayan Çağatay, adaylık sürecinde Gaziantep'in Nurdağı ve Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

Meslek hayatı boyunca Isparta'nın Aksu, Kahramanmaraş'ın Andırın, Çorum'un Kargı ve Osmancık, Osmaniye'nin Bahçe, Çanakkale'nin Gelibolu ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı.

OKTAY ÇAĞATAY KAÇ YAŞINDA?

25 Aralık 1973 doğumlu olan Oktay Çağatay, 25 Kasım 2026 itibarıyla 52 yaşındadır. 25 Aralık 2026 tarihinde 53 yaşına girecektir.

OKTAY ÇAĞATAY NERELİ?

Yeni Sivas Valisi Oktay Çağatay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini de doğduğu ilçede tamamladı.

OKTAY ÇAĞATAY HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Oktay Çağatay, kaymakamlık görevlerinin ardından 27 Ekim 2018 tarihinde Bitlis Valisi olarak atandı. Bu görevini sürdürürken 10 Ağustos 2023 tarihinde Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

7 Ocak 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliği görevine getirilen Çağatay, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi kapsamında Sivas Valisi olarak atandı.

Görev yaptığı yerlerde kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu yatırımlarının etkin ve verimli yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda görev alan Çağatay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

OKTAY ÇAĞATAY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Oktay Çağatay evli ve iki çocuk babasıdır.