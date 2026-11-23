Okan Buruk kırmızı kart iptal olacak mı sorusuna ilişkin dikkat çeken açıklama Beyaz TV yorumcusu Necati Ateş'ten geldi. Ateş, Galatasaraylı yöneticilerin ve kulüp hukukçularının Okan Buruk'a gösterilen kırmızı kartın iptali için başvuru yapacağını söyledi. Bu bilgiyi kulübe yakın kaynaklardan aldığını belirten Ateş, Buruk'un herhangi bir hakaret ya da itiraz hareketinde bulunmadığını öne sürdü. Başvurunun sonuçlanması için ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.

NECATİ ATEŞ: ADALET VARSA O KART İPTAL OLUR

Necati Ateş, Beyaz TV'deki programda Okan Buruk'un kırmızı kart görmesini gerektirecek bir durum olmadığını savundu. Ateş, "Galatasaraylı yetkililer ve hukukçular, Okan Buruk'a gösterilen kırmızı kartın iptali için başvuru yapacak. Ben kulüpteki yakın kaynaklardan da bilgi aldım. Hoca hakaret etmiyor, hiçbir şey söylemiyor. Zaten Ali Şansalan'ın iletişimi ve vücut dili kötüydü. Sen elini de uzatmadın ki. Ortada hiçbir şey yok. Adalet varsa o kart iptal olur." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HAKEMLERİ ÖN PLANA ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ateş, maçta Samsunspor oyuncularına gösterilmesi gereken kartların da verilmediğini öne sürdü. Eski futbolcu, "Türk hakemleri hep rol çalmaya çalışıyor ve maçta ön plana çıkmaya çalışıyor. Mendes'in Barış Alper'e yaptığı harekete neden ikinci sarı kart verilmedi? Neden Eren Elmalı'ya yapılan müdahalede kırmızı kart çıkmadı?" diyerek hakem yönetimini eleştirdi.

KIRMIZI KART İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Futbol kurallarına göre hakemin saha içinde verdiği kararlar kural olarak kesin kabul ediliyor. Kırmızı kartın tamamen iptal edilmesi ise yalnızca istisnai durumlarda gündeme geliyor. Kulüpler, kırmızı kartın ardından verilecek cezaya karşı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na savunma sunabiliyor. Ceza kesinleştikten sonra da Tahkim Kurulu'na itiraz yolu açık bulunuyor. Galatasaray'ın başvurusunun nasıl sonuçlanacağı, PFDK'nın değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Okan Buruk'un alacağı ceza, hakem raporunda kırmızı kartın gerekçesinin nasıl yazıldığına bağlı olacak. Teknik sorumlulara gösterilen kırmızı kartlarda ceza, ihlalin türüne göre bir ya da daha fazla maçlık men cezası olarak uygulanabiliyor. Buruk bu sezon daha önce de PFDK'ya sevk edilmiş ve men cezası almıştı. Kurulun bu durumu da değerlendirmesi bekleniyor.

PFDK KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Okan Buruk hakkında henüz resmi bir PFDK sevki ya da karar açıklanmadı. Kurul, hafta sonu oynanan maçlara ilişkin sevkleri genellikle hafta içinde açıklıyor. Galatasaray'dan da kırmızı kartın iptali başvurusuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.