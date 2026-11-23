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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okullarda eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nün 2026 yılında salı gününe denk gelmesiyle birlikte “Öğretmenler Günü okul tatil mi, 24 Kasım'da ders var mı?” soruları gündeme geldi. Peki, 24 Kasım Salı Öğretmenler Günü resmî tatil mi, yarım gün mü? Detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMÎ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmî tatil günleri arasında yer almıyor. Ulusal bayram ve genel tatilleri düzenleyen 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 24 Kasım için herhangi bir tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve eğitim kurumlarında normal çalışma düzeninin sürmesi bekleniyor. Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kutlama programları ise ilgili kurumların organizasyonları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Salı günü Öğretmenler Günü nedeniyle okullarda genel bir tatil kararı bulunmuyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal çalışma takvimi doğrultusunda devam edecek.

Okullarda Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenebilecek. Ancak bu etkinlikler, ülke genelinde eğitime ara verildiği anlamına gelmiyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yarım gün tatil uygulaması da bulunmuyor. 2429 sayılı Kanun kapsamında 24 Kasım, öğleden sonra veya tam gün tatil olarak belirlenen tarihler arasında yer almıyor.

Dolayısıyla 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda ve kamu kurumlarında olağan çalışma düzeninin uygulanması bekleniyor.

2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 24 Kasım'da kutlanacak. Bu yıl salı gününe denk gelen Öğretmenler Günü kapsamında okullarda ve çeşitli kurumlarda öğretmenlere yönelik kutlama programları düzenlenecek.