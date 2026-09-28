Osmaniye’nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili, aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen A.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Bilgili, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Öğretmen Mehmet Bilgili'yi kim öldürdü, yeğeni mi? Detaylar...

ÖĞRETMEN MEHMET BİLGİLİYİ KİM ÖLDÜRDÜ YEĞENİ Mİ?

Osmaniye’nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili’ye silahlı saldırı düzenlendi. Verilen bilgilere göre Bilgili, aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen yeğeni A.E.B. tarafından saldırıya uğradı.

Ruhsatsız tabancayla gerçekleştirilen saldırı sonucu kanlar içinde yere yığılan edebiyat öğretmeni, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan eğitimcinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli A.E.B.'nin saldırının hemen sonrasında okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalandığı belirtildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerinde yaptığı açıklamada saldırının dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiğini söyledi.

A.E.B. KİMDİR?

A.E.B. hakkında verilen bilgiler, Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili’ye yönelik saldırıyla sınırlı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin açıklamasında A.E.B.’nin Mehmet Bilgili’nin yeğeni olduğu belirtildi.

Vali Serdengeçti, A.E.B.’nin saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalandığını ve olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü açıkladı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin olayla ilgili açıklaması şöyle:

"Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni A.E.B. tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor. Olay, kolluk kuvvetlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle araştırılıyor. Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi mevcut. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.