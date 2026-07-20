Öğrenci affı resmi gazetede yayımlandı mı?

Öğrenci affına ilişkin gelişmeler eğitim gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Üniversitelerine yeniden dönmek isteyen öğrenciler, öğrenci affının Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığını ve düzenlemenin yürürlüğe girip girmediğini araştırıyor. Resmi kararın yayımlanmasının ardından af kapsamı, başvuru süreci ve şartlara ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI? ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi? İşte son durum.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Öğrenci affını da içeren kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle düzenleme şu an itibarıyla yürürlüğe girmiş değil. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, daha önce bu haktan yararlanmamış olmak şartıyla çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek. Ancak terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi belirli suçlardan hüküm giyenler ile sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi halinde, öğrenci affından yararlanmak isteyen adaylar yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRENCİLER NE ZAMAN ÜNİVERSİTELERİNE DÖNECEK?

Düzenlemenin yasalaşması ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şartları sağlayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerinde yeniden öğrenimlerine başlayabilecek. Başvuru takvimi ve uygulamaya ilişkin detaylar ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler tarafından duyurulacak.