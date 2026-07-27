Öğrenci affı çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? SON DAKİKA! Öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler?

Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesinde süreç devam ediyor. Yükseköğretime ilişkin önemli değişiklikleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, Öğrenci affı çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte teklifin son durumu ve öne çıkan ayrıntılar…

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi henüz yürürlüğe girmiş değil.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bir sonraki aşamada TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifin kanunlaşabilmesi için şu süreçlerin tamamlanması gerekiyor:

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

Bu aşamalar tamamlanmadan öğrenci affı uygulamaya alınmayacak. Dolayısıyla düzenleme şu an itibarıyla yalnızca kanun teklifi niteliğini taşıyor.

Teklifte yalnızca öğrenci affına ilişkin düzenlemeler yer almıyor. Aynı zamanda Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar, vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılmasına ilişkin hükümler ve akademisyenlerin emeklilik yaş haddinin 67'den 72'ye çıkarılması gibi yükseköğretim sistemini ilgilendiren farklı değişiklikler de bulunuyor.

Komisyonda kabul edilen teklif kapsamında ayrıca teorik derslerini başarıyla tamamlamış olmasına rağmen aday hekimlik aşamasına geçemeyen öğrencilerin de yeniden eğitim hakkından yararlanabilmesine imkan tanınması öngörülüyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine göre düzenleme oldukça geniş bir öğrenci kitlesini kapsıyor.

Buna göre;

Hazırlık sınıfı öğrencileri,

İntibak programındaki öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans tamamlama öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencileri,

Doktora ve diğer lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler,

belirlenen şartları taşımaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

Teklif kapsamında;

Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,

Akademik veya idari nedenlerle kaydı silinenler,

Herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrenciler,

Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar

yeniden eğitim hakkı elde edebilecek.

Ancak düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor.

Kanun teklifine göre;

Terör suçları,

Kasten öldürme,

İşkence,

Eziyet,

Cinsel saldırı,

Çocukların cinsel istismarı,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler,

Kayıt sırasında sahte belge verenler,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında belirtilen bazı suçlar,

Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilen kişiler bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Komisyonda kabul edilen önergeyle kapsam dışında bırakılan kurumlar da açık şekilde düzenlendi.

Buna göre;

Polis Akademisi,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları,

Astsubay meslek yüksekokulları,

Enstitüler,

Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler öğrenci affı kapsamına dahil edilmeyecek.

Teklifte ayrıca önemli bir geçiş hakkı da yer alıyor.

Düzenlemeden yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazanan kişiler, gerekli şartları taşımaları halinde giriş yılı itibarıyla taban puanı uygun olan başka diploma programlarına yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Bunun yanında isteyen öğrenciler, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarına da yatay geçiş yapabilecek.

Askerlik hizmetini yapan öğrenciler açısından da özel bir hüküm bulunuyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini sürdüren kişiler, terhis olduktan sonraki iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunun sağladığı haklardan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde öğrenci affından yararlanılmasına ilişkin temel esaslar belirlenirken, uygulamaya yönelik ayrıntılar ise ilerleyen süreçte netleşecek.

Mevcut teklif doğrultusunda öğrencilerin;

Daha önce aynı öğrenim düzeyinde bu düzenlemenin tanıdığı haktan yararlanmamış olması,

Kanunda sayılan istisna kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olması,

Belirlenecek süre içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor.

Teklifte yer alan hükme göre düzenleme yürürlüğe girdikten sonra öğrencilerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları öngörülüyor.

Başvuruların kabul edilmesi halinde öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlamaları planlanıyor.

Öte yandan başvuru sürecine ilişkin;

Başvuru takvimi,

İstenen belgeler,

Üniversite bazındaki uygulama esasları,

Kayıt işlemleri,

Eğitim süreçlerine ilişkin ayrıntılar

henüz açıklanmış değil.

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversitelerin uygulama esaslarını ayrıca duyurması bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Öğrenci affını içeren düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Teklifin önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi.

Kanun teklifinin yasalaşmasının ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından YÖK ile üniversitelerin başvuru takvimi, gerekli belgeler ve uygulama esaslarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Bu nedenle öğrenci affından yararlanmayı planlayan adayların TBMM'deki yasama sürecini, Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeyi ve YÖK ile üniversitelerin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Bu aşamada başvuru tarihine ilişkin kesinleşmiş resmi bir takvim bulunmuyor.