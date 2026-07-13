Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Kazakistan'da trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından cezalandırılan bir kadın, cezanın hemen ardından yaptığı hareketle hayretler içinde bıraktı. Olayın üzüntüsünü yaşamak yerine TikTok'ta canlı yayın açan sürücü, müzik eşliğinde dans ederek cezasını adeta kutladı.

CEZAYA ALDIRIŞ ETMEDİ, CANLI YAYINA SARILDI

Trafik ekiplerince durdurulan ve kendisine yazılan idari para cezasını teslim alan kadın sürücü, polislerin yanında canlı yayın başlattı.

Takipçilerinin karşısına neşeli tavırlarıyla çıkan kadın, cezaya rağmen dans etmeye başladı. Trafik cezası yiyen sürücünün rahat tavırları canlı yayını izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: Haberler.com