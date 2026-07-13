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Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı Haber Videosunu İzle
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
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Kazakistan'da trafik cezası alan kadın, cezayı canlı yayında dans ederek kutladı. Sürücünün neşeli tavırları herkesi şaşırttı.

Kazakistan'da trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından cezalandırılan bir kadın, cezanın hemen ardından yaptığı hareketle hayretler içinde bıraktı. Olayın üzüntüsünü yaşamak yerine TikTok'ta canlı yayın açan sürücü, müzik eşliğinde dans ederek cezasını adeta kutladı.

CEZAYA ALDIRIŞ ETMEDİ, CANLI YAYINA SARILDI

Trafik ekiplerince durdurulan ve kendisine yazılan idari para cezasını teslim alan kadın sürücü, polislerin yanında canlı yayın başlattı.

Takipçilerinin karşısına neşeli tavırlarıyla çıkan kadın, cezaya rağmen dans etmeye başladı. Trafik cezası yiyen sürücünün rahat tavırları canlı yayını izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

adamlarda para var kardeşim bu bir diğeri ise ülke gelirini vergi ceza alkol zamlarından karşılamıyor kısacası kıskanılan TÜRKİYE değil.

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