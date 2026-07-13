Diyarbakır'da su samurları görüntülendi
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde nesli tehlike altında olan su samurları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde su samurlarının yiyecek aradığı anlar yer aldı.
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde su samurları görüntülendi.
Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren su samurları, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, su samurlarının yiyecek aradığı görüldü. Öte yandan su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı