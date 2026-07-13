Diyarbakır'da su samurları görüntülendi

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde su samurları görüntülendi.

Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren su samurları, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, su samurlarının yiyecek aradığı görüldü. Öte yandan su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı