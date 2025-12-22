O Ses Türkiye Yılbaşı programı jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 programı jüri üyeleri belli oldu mu?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 heyecanı başladı! Yılbaşı gecesinin en çok konuşulan programlarından biri olan O Ses Türkiye'de bu yıl jüri koltuklarında hangi ünlü isimlerin oturacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, programın jüri kadrosunu öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 jüri üyeleri kimler olacak? Detaylar sosyal medyada ve kulislerde gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

2026 yılında TV8 ekranlarında yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda dört ünlü isim yer alacak. Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve geçtiğimiz yıl yarışmacı olarak sahneye çıkan Giray Altınok, bu yıl jüri üyeliği yapacak. Program, yılbaşı gecesi izleyicilere özel performanslar ve sürpriz düetlerle unutulmaz bir eğlence sunmayı hedefliyor.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'da doğmuş bir Türk pop şarkıcısıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Hadise, genç yaşta sahne deneyimi kazandı ve Eurovision 2009'da Türkiye'yi temsil ederek geniş bir kitleye tanındı. Popüler şarkılarının yanı sıra televizyon programlarında jüri üyeliği yaparak yetenekli gençleri sahneye taşımaktadır. Hadise, enerjik sahne performansı ve kendine has tarzıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada beğeni topluyor.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Müzik kariyerine profesyonel olarak vokalistlik yaparak başlayan Boz, kısa sürede solo albümleri ve hit single'ları ile büyük bir hayran kitlesi edindi. Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Murat Boz, aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyeliği yaparak yetenekli yarışmacılara yol göstermektedir. Sahnede enerjik ve etkileyici performanslarıyla tanınan Boz, Türkiye'nin en başarılı pop sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye yarışmasında yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkmış ve performanslarıyla dikkat çekmiştir. Müzik yeteneği ve sahne duruşuyla büyük beğeni toplayan Altınok, 2026 yılında jüri üyesi olarak programa dahil olacak. Bu değişiklik, izleyiciler için sürpriz ve merak uyandıran bir gelişme olarak öne çıkıyor. Giray Altınok, yarışmacı olarak sahne tecrübesini jüri koltuğunda değerlendirecek.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'de doğmuş bir Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir. Komedi ağırlıklı yapımları ve sinema filmleri ile tanınan Özay, hem televizyon hem de sinema alanında geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Gupse Özay, aynı zamanda televizyon programlarında jüri üyesi olarak yetenekli isimleri sahneye taşımaktadır. Zekâsı, esprili kişiliği ve sahne hakimiyeti ile jüri koltuğunda güçlü bir duruş sergilemektedir.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk televizyon yapımcısı, sunucu ve girişimcidir. Türkiye'nin en popüler televizyon kanallarından biri olan TV8'in sahibi ve yapımcısı olarak birçok önemli programı hayata geçirmiştir. Acun Ilıcalı, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz gibi programların yapımcısı ve sunucusu olarak tanınmakta, eğlence sektöründe büyük bir etki yaratmaktadır. Yenilikçi projeleri ve medya vizyonuyla Türkiye'nin en etkili televizyon figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.