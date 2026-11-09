Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in kendisine yönelik bir istihbarat operasyonu yürüttüğü iddialarıyla gündeme geldi. The New York Times’ın haberine göre, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde yönetici direktör olarak görev yapan ve kendisini Alice Huang ya da Huang Le olarak tanıtan bir kadın, Huang ile uzun süreli ilişki kurdu. Kadının Çin tarafından görevlendirildiği ve Jensen Huang’dan bilgi elde etmeye çalıştığı öne sürülürken, iddialar ABD’de de gündem oldu. Peki, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın sevgilisi kim, ne iş yapıyor? Detaylar...

JENSEN HUANG’IN SEVGİLİSİ KİM?

The New York Times’ın haberinde, Jensen Huang ile ilişki yaşadığı öne sürülen kadının kendisini Alice Huang veya Huang Le olarak tanıttığı belirtildi. Singapur merkezli Megaspeed şirketinde en az 2023 yılına kadar yönetici direktör olarak görev yaptığı aktarılan kadının, Huang ile uzun süreli bir ilişki kurduğu iddia edildi.

Haberde, ikilinin birlikte görüntülendiği fotoğrafların en az 2024 yılına ait olduğu bilgisine de yer verildi. Alice Huang'ın en az bir yıldır ABD istihbaratının takibinde olduğu da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

ALICE HUANG NE İŞ YAPIYOR?

Alice Huang, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde en az 2023 yılına kadar yönetici direktör olarak görev yaptı. Şirketin, Çin Elektronik Teknoloji Grubu'nun siber güvenlik iştirakine yatırım yaptığı belirtildi. Megaspeed'in ayrıca Tayvanlı donanım üreticisi Gigabyte'ın yöneticileriyle temas kurduğu aktarıldı.

Şirketin Güneydoğu Asya'da Nvidia çipleriyle veri merkezleri kurduğu ve bu merkezlerin kapasitesini Alibaba'ya kiraladığı, böylece ABD'nin ihracat kısıtlamalarını kısmen aşmaya çalıştığı öne sürüldü.

ÇİN'İN JENSEN HUANG'A YÖNELİK İSTİHBARAT OPERASYONU İDDİASI

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığının (MSS), Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı hedef alan bir istihbarat operasyonu yürüttüğü iddia edildi. Habere göre Çin tarafından görevlendirildiği öne sürülen Alice Huang'ın, milyarder iş insanıyla yıllarca birlikte olduğu ve bu süreçte kendisinden bilgi elde etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Çinli yetkililerin kadına, Nvidia'nın gelişmiş grafik işlemcilerinin Çin'e gönderilmesi için Jensen Huang'ı lobi faaliyetlerine ikna etme görevi verdiği de iddialar arasında yer aldı. Ancak Huang'dan bu süreçte hangi bilgilerin elde edildiği henüz bilinmiyor.

Megaspeed'in Çin ordusuyla bağlantılı olduğu ve şirketin üst düzey yöneticilerinden birinin doğrudan Çin istihbaratı adına çalıştığı da haberde öne sürülen iddialar arasında bulunuyor.

Jensen Huang'ın 2025 yılında ABD Başkanı Donald Trump nezdinde girişimde bulunduğu ve Nvidia'nın en güçlü ikinci çipinin Çin'e sınırlı miktarda satışına izin verilmesini sağladığı aktarıldı. Şirketin en gelişmiş çip serisi Blackwell'in Çin'e ihracatı için yürütülen girişimlerin ise Trump tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Huang, mayıs ayında yaptığı açıklamada Blackwell ve bu serinin halefi Rubin'in Çin'e ihraç edilmemesi gerektiğini söylemişti.

JENSEN HUANG ABD KONGRESİNDE İFADE VERECEK

ABD istihbarat kurumlarının geçen yıl iki Huang arasındaki ilişki konusunda Donald Trump'ı bilgilendirdiği, ancak ABD Başkanı'nın bu konuda herhangi bir adım atmamayı tercih ettiği öne sürüldü.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, Jensen Huang'dan 18 Kasım'da yapılacak kapalı oturumda bilgi vermesini talep etti.

NVIDIA VE ÇİN'DEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Nvidia Sözcüsü John Rizzo, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şirketin müşterileriyle gizli bilgi paylaşmadığını ve müşterilerinden lobi faaliyeti yürütülmesi yönünde talep almadığını belirtti.

Çin hükümetinin Huawei dahil yerli teknoloji şirketlerini sürekli desteklediğini ve Nvidia'nın veri merkezi ürünlerinin ülkeye ithalatını sıkı biçimde kısıtladığını söyleyen Rizzo, iki Huang arasındaki temasların olağan dışı olmadığını savundu. Rizzo, Jensen Huang'ın her yıl binlerce yöneticiyle görüştüğünü vurguladı.

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü ise haberde yer alan iddiaları "asılsız" ve "Çin'e yönelik karalamadan ibaret" olarak nitelendirdi.