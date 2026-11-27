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Nottingham Forest Chelsea maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN CONNECT. İngiltere Premier Lig kapsamındaki Nottingham Forest Chelsea maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Nottingham'daki City Ground'da oynanacak ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

NOTTİNGHAM FOREST CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest Chelsea maçı beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

NOTTİNGHAM FOREST CHELSEA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN CONNECT, beIN SPORTS'un internet tabanlı yayın platformu. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Platformda maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

NOTTİNGHAM FOREST CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest Chelsea maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İngiltere Premier Lig kapsamında yapılacak.

NOTTİNGHAM FOREST CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest Chelsea maçı, Nottingham'daki City Ground'da oynanacak.