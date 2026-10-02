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Norveç Varlık Fonu Tera hisse aldı mı?

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Norveç Varlık Fonu Tera hisse aldı mı?
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Norveç Varlık Fonu Tera hisse aldı mı? Türkiye'deki fon soruşturmasının ardından dünyanın en büyük devlet varlık fonunun Borsa İstanbul'daki yatırımları gündeme oturdu. Özellikle soruşturmanın merkezindeki Tera ile bağlantılı hisseler, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Norveç Varlık Fonu Tera hissesi aldı mı? İşte detaylar…

Borsa İstanbul'u sarsan fon soruşturması, yabancı yatırımcıların portföylerini de mercek altına aldı. Dev fonun Türkiye'deki hisse yatırımları ortaya çıkarken, "Norveç Varlık Fonu Tera hisse aldı mı?" sorusu da en çok araştırılanlar arasına girdi. Norveç Varlık Fonu'nun Tera hisseleri ve Türkiye yatırımlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…

HALKA ARZDAKİ HİSSELERİN YÜZDE 5'İNİ ALDI

Düzenleyici kuruma iletilen bildirime göre Norges Bank Investment Management (NBIM), ŞA-RA Enerji'nin halka arzında satışa sunulan payların yaklaşık yüzde 5,2'si için talep topladı. Böylece fon, halka arzdaki hisselerin yaklaşık yüzde 5'ini satın almış oldu.

HALKA ARZ KONSORSİYUMUNA TERA LİDERLİK ETTİ

Toplam büyüklüğü 6,23 milyar lira, yani yaklaşık 127 milyon dolar olan halka arzda konsorsiyum liderliğini Tera Yatırım Menkul Değerler üstlendi. ŞA-RA Enerji hisseleri, 17 Temmuz'da 70 liradan Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

ŞA-RA ENERJİ HİSSESİ YARI YARIYA DEĞER KAYBETTİ

İşlem görmeye başladığı günden bu yana sert düşüş yaşayan ŞA-RA Enerji hissesi, değerinin yaklaşık yarısını kaybederek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

ŞA-RA ENERJİ SORUŞTURMADA YER ALMADI

1985 yılında kurulan ve Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, enerji iletim hatları ve trafo merkezleri üretimi yapıyor. Şirketin adı, hisse manipülasyonuna yönelik yürütülen son soruşturmada geçmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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