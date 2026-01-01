Nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Yalova nöbetçi eczaneler...

Gece saatlerinde ya da resmî tatillerde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, nöbetçi eczanelerin güncel durumunu araştırmaya başladı. "Hangi eczane açık?", "En yakın nöbetçi eczane nerede?" soruları özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Yalova'da yoğun ilgi görüyor. İl il değişen nöbetçi eczane listeleri, acil ihtiyacı olanlar için merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

Resmî tatillerde ve mesai saatleri dışında ilaç ihtiyacının karşılanabilmesi için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. Nöbetçi eczaneler listesi günlük olarak güncellenir ve eczacı odaları tarafından duyurulur.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

İstanbul'un tüm ilçelerinde gece boyunca açık olan nöbetçi eczaneler bulunur. İlçelere göre belirlenen bu eczanelerin bilgileri İstanbul Eczacı Odası'nın duyuruları ve ilçe sağlık müdürlüklerinin panolarında yer alır.

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER

Başkent Ankara'da merkez ve çevre ilçelerde nöbet sistemiyle çalışan eczaneler gece boyunca hizmet verir. Güncel nöbetçi eczane listeleri Ankara Eczacı Odası tarafından paylaşılır.

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER

İzmir genelinde her ilçede en az bir nöbetçi eczane bulunur. Vatandaşlar, bulundukları ilçeye göre güncel nöbetçi eczane bilgilerine eczacı odası duyurularından ulaşabilir.

BURSA NÖBETÇİ ECZANELER

Bursa'da nöbetçi eczaneler ilçe bazlı olarak belirlenir. Özellikle merkez ilçelerde birden fazla nöbetçi eczane hizmet verirken, listeler günlük olarak güncellenir.

ANTALYA NÖBETÇİ ECZANELER

Antalya'da hem merkezde hem de turistik ilçelerde nöbetçi eczaneler gece boyunca açıktır. Güncel adres ve iletişim bilgileri Antalya Eczacı Odası tarafından duyurulur.

YALOVA NÖBETÇİ ECZANELER

Yalova'da merkez ve ilçelerde belirlenen nöbetçi eczaneler, tatil günlerinde ve gece saatlerinde vatandaşlara hizmet sunar.

ADANA NÖBETÇİ ECZANELER

Adana'da her ilçede nöbetçi eczane uygulaması bulunur. Günlük olarak değişen nöbetçi eczane listeleri Adana Eczacı Odası kaynaklarında yer alır.

NOT: En güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bulunduğunuz ilin eczacı odasının resmî internet sitesi, ALO 184 hattı veya en yakın eczanenin kapısında yer alan nöbetçi eczane listesi kontrol edilebilir.