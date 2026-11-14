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Napoli'de forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın takımdan ayrılabileceğine yönelik iddialar, transfer gündemini hareketlendirdi. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan yıldız futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların transferdeki rakibinin Genoa olduğu öne sürüldü. Peki, Noa Lang Galatasaray'a gelecek mi? Detaylar...

NOA LANG GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda bulunan Noa Lang'ı yeniden transfer etmek istediği belirtildi. Napoli'de yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Hollandalı futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Lang'ın Lazio karşılaşmasında taraftarlarla yaşadığı gerginliğin ardından Napoli'de kalmasının beklenmediği ifade edildi. Galatasaray'ın oyuncuyla yeniden ilgilendiği aktarılırken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

NOA LANG TRANSFERİNDE GALATASARAY’IN RAKİBİ GENOA

Noa Lang'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Genoa'nın da bulunduğu öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'de yaşanan gelişmelerin bazı Serie A ekiplerinin Hollandalı futbolcuya ilgisini artırdığı belirtildi.

Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin 27 yaşındaki kanat oyuncusunu beğendiği ve transferini istediği aktarıldı. Böylece Noa Lang için Galatasaray ile Genoa'nın transfer yarışına girebileceği değerlendiriliyor.

NOA LANG BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Noa Lang, Napoli formasıyla bu sezon 12 maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken 2 de asist yaptı.

NOA LANG’IN NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

27 yaşındaki futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Noa Lang'ın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun uzun süreli sözleşmesine rağmen takımdan ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi, transfer sürecinde kiralama ve maaş paylaşımı gibi seçenekleri öne çıkarıyor.

NOA LANG GALATASARAY’A TRANSFER OLACAK MI?

Noa Lang'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili şu ana kadar kesinleşmiş bir anlaşma veya resmi açıklama bulunmuyor. Napoli'den ayrılma ihtimali üzerinden gündeme gelen transfer iddialarında Galatasaray'ın yanı sıra Genoa'nın da adı geçiyor. Hollandalı futbolcunun geleceği, kulüpler arasındaki olası görüşmelerin ardından netlik kazanacak.