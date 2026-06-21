Nilsu Berfin Aktaş kimdir, Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli evli mi, çocuğu var mı?

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş hakkında "kaç yaşında, nereli, evli mi ve çocuğu var mı?" soruları internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren genç oyuncunun hayat hikâyesi, kariyer yolculuğu ve özel yaşamına ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, son yıllarda televizyon ve sinema projelerindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine katıldığı bir yetenek yarışmasıyla adım atan Aktaş, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Başkentte doğup büyüyen oyuncu, eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine yöneldi.

OYUNCULUK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında yayınlanan "Geleceğin Starı" yarışmasıyla tanındı. Asıl çıkışını ise 2019-2021 yılları arasında ekranlara gelen "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki performansıyla yaptı. Daha sonra "Benim Hayatım", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Yaz Şarkısı" ve "Korkma Ben Yanındayım" gibi yapımlarda rol aldı.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANDI

Başarılı oyuncu, kariyerindeki yükselişini ödüllerle de taçlandırdı. 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu ödül, genç oyuncunun televizyon dünyasındaki yükselişinin önemli dönüm noktalarından biri oldu.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Nilsu Berfin Aktaş, kariyeri boyunca birçok projede başrol üstlendi. "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde Ayşe karakterine hayat veren oyuncu, 2025 yılında vizyona giren "Aşk Sadece Bir An" filminde de başrolde yer aldı. Oyuncu ayrıca "Aynı Yağmur Altında" dizisinde Rosa karakteriyle ekran karşısına çıktı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ EVLİ Mİ?

Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik ile evlenmişti. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve taraflar 14 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Oyuncunun güncel olarak evli olmadığı biliniyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Nilsu Berfin Aktaş'ın çocuğu bulunmuyor. Oyuncu, kariyerine ve yeni projelerine odaklanmayı sürdürüyor.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Başarılı oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aktaş, genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında gösteriliyor.