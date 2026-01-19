Nilay Didem Kılavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilay Didem Kılavuz ne iş yapıyor? Etkin pişmanlıktan yararlandı! İfadesinde ne dedi?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, hukuki süreçte sessizliğini bozarak etkin pişmanlıktan faydalandı. Savcılığa verdiği ifadelerde, İstanbul'dan Dubai'ye uzanan lüks fuhuş ağını ve bu ağda yer alan ünlü isimleri tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Peki, Nilay Didem Kılavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilay Didem Kılavuz ne iş yapıyor? Detaylar...

NİLAY DİDEM KILAVUZ KİMDİR?

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler incelendiğinde, Nilay Didem Kılavuz'un mesleki kariyeri, özel hayatı veya kamuya açık bir tanınırlığı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Medyada ve resmi kaynaklarda yer alan veriler, Kılavuz'un yalnızca yürütülen bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen kişilerden biri olduğunu göstermektedir.

Ünlüler dünyasının ışıltılı hayatının ardındaki karanlık ağ gün yüzüne çıkarken, Kılavuz'un adı özellikle VIP fuhuş ve uyuşturucu soruşturması ile gündeme gelmiştir. Tutuklanmasının ardından, sessizliğini bozarak etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ve savcılığa verdiği ifadelerde önemli bilgiler aktardığı bilinmektedir.

NİLAY DİDEM KILAVUZ KAÇ YAŞINDA?

Medya ve resmi kaynaklarda Nilay Didem Kılavuz'un doğum tarihi veya yaşı hakkında herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

NİLAY DİDEM KILAVUZ NERELİ?

Kılavuz'un nereli olduğu veya memleketine dair kesin bilgiler de kamuya yansımamıştır.

NİLAY DİDEM KILAVUZ NE İŞ YAPIYOR?

Nilay Didem Kılavuz'un mesleki kariyeri hakkında doğrulanmış bilgiler bulunmuyor.

NİLAY DİDEM KILAVUZ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI!

Nilay Didem Kılavuz, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere savcılığa ifade vermiştir. Bu süreçte verdiği bilgiler şunları kapsamaktadır:

Kılavuz, 2008-2016 yılları arasında Etiler'de Vitrin isimli gece kulübünü işlettiğini belirtmiştir. Bu süreçte tanıştığı kişiler ve mekanlar aracılığıyla fuhuş ağıyla bağlantı kurduğu ifade edilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadelerde, kızları zengin iş adamlarına pazarlayarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağladığını ve maddi menfaat temin ettiğini dile getirmiştir.

Kılavuz, özellikle tutuklanan kişilerle ilgili şu bilgileri aktarmıştır:

Özge Bitmez'in çevresindeki kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını,

Maslak'taki ünlü bir mekanın işletmecisi Arda Veysel Avcı hakkında detaylı bilgiler verdiğini,

A.B., Merve Uslu, Saniye Deniz, Suat Yıldız, Nevin Şimşek ve Sevgi Taşdan gibi isimlerin VIP fuhuş ağına dahil olduğunu,

Kılavuz'un ifadesi, İstanbul'dan Dubai'ye uzanan lüks fuhuş trafiğinin ayrıntılarını ve ünlü isimlerin dosyaya dahil edilmesini ortaya koymaktadır.