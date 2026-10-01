Nil Özalp kimdir, Nil Özalp neden gözaltına alındı?

İstanbul'da yürütülen fon ve sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir isim gündeme geldi. Soruşturmanın şüphelilerinden Muhammet Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine Nil Özalp hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Gözaltının ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şarkıcının evinde arama yaptığı bildirildi. Peki, Nil Özalp kimdir, neden gözaltına alındı ve Muhammet Yarız ile bağlantısı ne? Detaylar haberimizde…

NİL ÖZALP NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şarkıcı Nil Özalp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Eylül 2026'da gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin bilgilere göre Özalp'in, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgeleri elinde bulundurduğuna dair bilgiye ulaşıldı. Özalp'in gözaltısı, fon soruşturmasında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen beşinci dalgayla aynı gün gerçekleşti.

NİL ÖZALP'İN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltının ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şarkıcının Kağıthane'deki evinde arama gerçekleştirdi. Arama ve tutanak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özalp'in sağlık kontrolünden geçirilerek sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği aktarıldı.

MUHAMMED YARIZ İLE BAĞLANTISI NE?

Gözaltı sürecinde en çok merak edilen konu, Nil Özalp ile Muhammed Yarız arasındaki ilişki oldu. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler, Özalp'in doğrudan borsa işlemi yaptığını ya da manipülatif bir işlem gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini göstermiyor. Belgelerin içeriği ve Özalp'in emniyette vereceği ifadenin, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında belirleyici olması bekleniyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 56'YA ULAŞTI

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 131 yatırım fonunu tasfiyeye almasıyla başladı. Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri istedi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi.

NİL ÖZALP KİMDİR?

Nil Özalp, şarkıcılığının yanı sıra bestecilik yönüyle de bilinen bir sanatçı. Öğrencilik yıllarında radyoculuk yapan Özalp, müzikle dedesinin kurduğu Denizaltı Orkestrası sayesinde tanıştı ve farklı mekanlarda Anadolu rock parçaları seslendirerek sahneye adım attı. Henüz 15 yaşındayken sahne almaya başladığı belirtiliyor.

NİL ÖZALP KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1980 doğumlu olan Nil Özalp, 2026 itibarıyla 46 yaşında. Doğum yeri bazı kaynaklarda Silivri, bazılarında ise İstanbul olarak geçiyor. Silivri'nin İstanbul'a bağlı bir ilçe olduğu düşünüldüğünde, iki bilgi birbiriyle çelişmiyor.

NİL ÖZALP'İN EĞİTİMİ

Üniversite için İstanbul'a giden Özalp, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü bitirdi. Bu dönemde geri vokal çalışmaları yaparken kendi bestelerini üretmeye başladı ve şan eğitimi aldı.

NİL ÖZALP'İN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Sanatçının ilk solo albümü "Acıkolik", Mart 2010'da Avrupa Müzik etiketiyle çıktı. Özalp daha sonra 2014'te "Durma", 2018'de ise "Büyük Delilik" albümlerini yayımladı. "Kalp Boş" adlı şarkıda Serdar Ortaç ile düet yaptı. Dijital platformlarda öne çıkan diğer şarkıları arasında "Kal Aklımda", "Değmez", "Fotoğraf", "Zevkler ve Renkler", "Final" ve "Aşk Kalmadı" yer alıyor. Sanatçının Altın Kelebek'te En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldığı da biyografisinde yer alıyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

30 Eylül gecesi itibarıyla Özalp hakkında tutuklama ya da adli kontrol kararı verildiğine dair bir gelişme kamuoyuna yansımadı. Gözaltı, şüphelinin ifadesinin alınması için uygulanan bir tedbir niteliği taşıyor. Savcılığın ifade sonrası vereceği karar, yani adli kontrol, tutuklama ya da serbest bırakma, sürecin yönünü belirleyecek. Soruşturmaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.